2019-03-13T06:08:56+03:00
Общество

Летом на линии «Салехард – Приобье» будут работать семь паромов

Выход первого судна запланирован на 26 мая
Анна Полякова
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Летом на линии «Салехард – Приобье» будут работать семь паромов Фото: salekhard.orgЛетом на линии «Салехард – Приобье» будут работать семь паромов Фото: salekhard.org
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Расписание движения паромов «Приобье – Салехард – Приобье» уже утверждено, а в ближайшее время появятся в продаже билеты. Выход первого парома из Приобья в Салехард запланирован на 26 мая, однако ориентироваться будут на ледовую обстановку. В районе Салехарда река ото льда очищается, ориентировочно, в третьей декаде мая.

Представители ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» совместно с руководителями компаний-перевозчиков подписали соглашение о работе на маршруте, который не входит в список субсидируемых.

- У всех перевозчиков повысились тарифы на перевозку по маршруту, в связи с резким увеличением стоимости топлива. Но уровень цен этого года сопоставим с тарифами 2016 года, - прокомментировал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Редькин.

В этом году изменились требования в части пассажирских перевозок и транспортной безопасности. Теперь каждый пассажир должен иметь билет.

- За проезд сопровождающих на наших паромах плата взиматься не будет. Будут вноситься только паспортные данные пассажиров, - сообщил представитель директора по эксплуатации флота и безопасности судовождения ОА «Обь-Иртышское речное пароходство» Владимир Лапшин. Продажа на паромы этого перевозчика начнётся на сайте с 15 марта, в кассах – с 1 апреля.

«Судоходная компания «Аганречтранс» планирует продажу «именных» билетов с указанием места для каждого пассажира. Так, стоимость взрослого билета составит 1 000 рублей, на ребёнка – 500 рублей. Продажа билетов на паромы этого перевозчика начнётся 13 марта на сайте компании, а позже и в кассах «Авиаспецтехнологии», сообщает правительство ЯНАО.

- На въезде, в павильоне и по бортам паромов мы планируем установить камеры. С сотовыми компаниями прорабатываем вопрос об открытии точки доступа к wi-fi, - поделился заместитель гендиректора ООО «Судоходная компания «Аганречтранс» Сергей Сандулов.

Напомним, сезон водного транспорта 2018 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа открылся 6 июня, завершился 5 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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