2019-03-12T09:12:54+03:00
Общество

Туристский потенциал арктического региона презентовали на Интурмаркете

Путешественников будут национальным колоритом
Анна Полякова
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Туристский потенциал арктического региона презентовали на Интурмаркете Фото: правительство ЯНАОТуристский потенциал арктического региона презентовали на Интурмаркете Фото: правительство ЯНАО
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Ямал представил свой туристический потенциал на международном уровне. Суровый арктический край готов раскрыть свои горячие объятия для путешественников. Об этом с жаром рассказывали на XIV Международной туристической выставке «Интурмаркет» специалисты окружного Туристско-информационного центра.

Открывая выставку, вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец отметила, что в Россия сейчас разрабатываются амбициозные планы по поддержке и продвижению наших туристических возможностей как для наших граждан, так и для иностранных гостей.

Ямальский стенд

Стенд арктического региона выгодно выделялся своей этнической яркостью. Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации Туроператоров России при посещении ямальского стенда отметилаактивность, которую администрация региона проявляет к развитию туризма.

«У нас в стране много регионов, где есть, что продавать, но из-за пассивности не происходит ничего. На Ямале есть, что продавать, причём на самую разную аудиторию туристов. В туризме шаг – это полтора года, потом три года. Я думаю, что за полтора-три года можно будет увидеть конкретный результат. Что можно посмотреть в России? Конечно, Арктику, конечно, Ямал», - подчеркнула она.

По словам директор департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО Наиля Хайруллина отметил, что задача региона не только в том, чтобы представить Ямал визуально, но ещё и принять участие в пленарной программе, которая предусматривает мероприятия с участием Ростуризма, Минэкономразвития. Обсуждается стратегия развития туризма до 2035 года.

Привлекать туристов изумрудным небом и национальным колоритом

Стоит отметить, 9 марта на семинаре «Визуализация и контент в туристическом пространстве» награждены победители фотоконкурса «Зимняя Россия – в фотографиях», проходившая в рамках ежегодного всероссийского фотофестиваля «Путешествуйте дома». В номинации «Пейзаж» специальный приз от оргкомитета получила фотография Елены Щипковой «Изумрудное небо Ямала».

Ямал также принимает участие в 26-ой Московской международной выставке «MITT 2019», которая стартовала во вторник, 12 марта, на крупнейшей выставочной площадке страны в «Экспоцентре».

В 2018 году пробное участие Ямала с небольшим стендом на одной из крупнейших выставок мира было отмечено дипломом «Яркий дебют». В этот раз регион приглашает посетителей в настоящий полноразмерный чум, демонстрируя визитную карточку региона – этнографический туризм. Автономный округ – один из немногих северных регионов, где коренные народы имеют возможность вести традиционный образ жизни. Привлекать туристов будут национальным колоритом – выступлениями артистов с песнями на языках коренных народов Ямала, угостят северными деликатесами - строганиной из рыбы, олениной и местными ягодами.

Арктические планы

Осенью ямальская делегация отправится продвигать северную экзотику за границу, начиная с азиатского рынка. С 16 по 18 октября 2019 года Ямал заявит о себе в Сингапуре на ITBAsia.

Международная выставка туризма и путешествий ITB Asia – азиатский аналог берлинской туристической биржи ITB Berlin, которую представители автономного округа посетили в прошлом году. Главной целью поездки станет установление деловых контактов и обмен ценным опытом с представителями туриндустрии Азиатско-Тихоокеанского региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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