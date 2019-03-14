В Ноябрьске СКР на транспорте выясняет, как автомобиль врезался в самолет

Происшествием в аэропорту Ноябрьска занялось Уральское следственное управлением на транспорте Следственного комитета РФ. Началась доследственная проверка.

Как сообщалось ранее, 14 марта на взлетной полосе в Airbus А-320 врезалась спецмашина, которая проводила противообледенительную обработку воздушного судна. Автомобиль повредил задний левый стабилизатор самолета.

Столкновение произошло во время маневрирования автомобиля. Как пояснили в авиакомпании, в процессе обработки самолета водитель автомашины не справился с управлением. В результате судно, следовавшее по маршруту Ноябрьск – Уфа, было отстранено от полетов.

Фото: ural-trans.sledcom.ru

На борту в это время находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Происшествие обошлось без пострадавших. Пассажиры вылетели по маршруту следования ближайшим бортом.

В настоящее время воздушное судно находится на стоянке до выяснения причин происшествия. На место происшествия выехала следственная группа. В ведомстве сообщили, что сейчас проводится осмотр воздушного судна и транспортного средства, опрашиваются члены экипажа и водитель, истребована необходимая техническая документация.

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