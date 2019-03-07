Экспедиция Русского географического общества будет колесить по Ямалу 50 дней

8 марта из Нового Уренгоя стартует экспедиция Русского географического общества «На Север». За 50 дней будет собран фольклор малочисленных народов Севера, снято 30 выпусков о природе, посёлках и людях Ямала и Югры.

В течение всего маршрута длиной порядка 4 000 км за путешествием могут наблюдать все неравнодушные люди, сообщили в информационно-аналитическом управлении администрации Нового Уренгоя. В онлайн-дневнике на сайте экспедиции будут публиковаться фотографии, видеоролики и текстовые заметки.

В путешествие отправятся четыре человека, это действительные члены РГО, люди, увлечённые традициями северных народов. Возглавит экспедицию штурман, путешественник, видеооператор это Дмитрий Ждан. Водителем, механиком будет Темур Сатиков, с ними Виталий Дворяченко – водитель, путешественник, фотограф, проживший год на острове Врангеля в Северном Ледовитом океане, и Ксения Дворяченко – штурман, журналист.

Путешественники расскажут историю героического освоения Севера, о людях, проживающих на Севере, о трудностях, встающих перед путешественниками, покажут культуру посещения северных регионов.

Они хотят рассказать жителям России и мира о красоте и уникальности природы Севера, популяризовать наиболее интересные географические, природные и туристические объекты, передает правительство ЯНАО.