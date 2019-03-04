Ученые составили карту прогноза опасности появление «газовых бугров» на Ямале

Ученые планируют прогнозировать появления на Ямале новых воронок газового выброса. Специалисты объясняют необходимость из выявления опасностью для коренных жителей – мигрирующих по району оленеводов и для сооружений.

По материалам космоснимков уже прослежена динамика бугров-предшественников известных воронок газового выброса. Эксперты составили карту прогноза опасности образования «бугров» на основе космоснимка среднего разрешения. Но там показаны лишь крупные районы, в которых по сочетанию факторов высока опасность их возникновения.

Тем не менее, оказалось, что за 40-43 года бугры увеличились по площади примерно в 2 раза (примерно от 20 до 40 м). Специалисты планируют дополнить морфометрические индикационные признаки бугров-предшественников их спектральными характеристиками.

«Территории с большим числом скважин, пробуренных как при изысканиях и поиске залежей, так и непосредственно для строительства, вероятно, «стравливают» давление газа, формируют зоны повышенной проницаемости с выходом на поверхность и тем самым снижают риски неконтролируемого лавинообразного выхода метана», – считает доктор геолого-минералогических наук, сотрудник ТюмГУ Марина Лейбман.

В числе факторов - неглубокое залегание пластовых подземных льдов и значительная концентрация метана в верхних горизонтах пород. Основным методом поиска конкретных опасных участков по-прежнему является поиск «газовых» бугров, которые выросли за короткое время (несколько десятилетий).

«В задачах корректировка имеющихся методик ландшафтного картирования для анализа опасности проявления криогенных процессов и картирования глубины залегания подземных льдов», - пояснили в ТюмГУ.

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