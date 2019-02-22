Малыш из Пурпе, родившийся у мамы в коме, скончался в Москве

Младенец из Пурпе, за судьбой которого следил весь Ямал, к сожалению, не выжил. Напомним, ребенок родился в экстремальных условиях у матери, впавшей в кому после отравления рыбой. Женщине был поставлен диагноз ботулизм.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Беременная Сабина Казиева стала одной из пострадавших, госпитализированных в реанимацию Губкинской больницы. У всех шестерых членов ее семьи из соседнего поселка Пурпе диагностировали ботулизм. Они признались, что ели вяленую рыбу, купленную с рук. Одного из отравившихся спасти не удалось, позже он скончался в реанимации.

Малышу дали шанс врачи ноябрьской больницы. Они приехали на помощь коллегам в Губкинский, куда доставили Сабину Казиеву. Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ЦГБ» Арсен Арутюнянц провел сложнейшую операцию, спасшую жизнь младенца.

- Ботулизм от матери к ребенку не передается, однако спасти плод во время сердечно-легочной реанимации почти невозможно, - отмечал Арсен Арутюнянц. Тем не менее, врачам удалось совершить настоящее чудо.

Срочное кесарево сечение провели на сроке 26-27 недель. После родов младенца на реанимобиле доставили в Ноябрьск. Позже в эту же больницу привезли и его мать. Сабина Казиева вышла из комы и какое-то время находилась в инфекционном отделении. Малыш, которого в последствии назвали Адиль, родился весом всего 790 граммов.

Сабину Казиеву выписали из больницы еще до нового года. 31 декабря молодая мама встретила в кругу семьи. Малыша же местные врачи выхаживали еще больше месяца и готовили для отправки к столичным врачам.

ПЕРЕЕЗД В МОСКВУ

После этого, 11 января 2019 года, когда малыш немного окреп, его транспортировали в специальном кювезе в Научный центр здоровья детей, находящийся в Москве. Тут за его жизнь начали бороться лучшие специалисты России.

Мальчика обследовали и готовили к операции. В столичной клинике младенец все время был подключен к искусственной вентиляции легким. Казалось, что жизни мальчика уже почти ничто не угрожает и благоприятный исход многочисленных врачебных манипуляций не за горами.

- Несмотря на все старания врачей, малыш скончался, - сообщили «Комсомольской правде – Ямал» ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ЦГБ». Детали смерти мальчика в больнице разглашать отказались, сославшись на медицинскую тайну.

В ямальской больнице признались, весь медперсонал привязался к этому малышу и очень эмоционально переживал за его судьбу. Он был родным для ноябрьских медиков, поэтому его уход для стал и для них тяжелой утратой.

КСТАТИ

Ноябрьские врачи, которые провели уникальную операцию, приняли участие в программе Елены Малышевой «Здоровье» на Первом канале. Они прославились среди коллег после этого случая со спасением младенца, который родился у матери в коматозном состоянии. Ямальские врачи делились опытом выхаживания малышей с экстремально низкой массой тела. Однако малыш умер за день до выхода программы в эфир.

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