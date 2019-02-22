Через море на «Ниве»: как ямальский путешественник покоряет Татарский пролив на востоке страны

Андрей Меньшиков обладает особой философией жизни. Житель Крайнего Севера, отличный специалист, многодетный отец, волонтер - он верит, что жизнь стоит того, чтобы ее любить. Открывать для себя мир – вот интересная задача. И неважно, сколько денег в кошельке.

ПОПЫТКА НОМЕР РАЗ

У ямальца Андрея Меньшикова непростая мечта. Он стремится пересечь Татарский пролив и попасть на Сахалин. И не на лодке, а на машине.

В этом году у него была уже вторая попытка. В первый раз в 2017 году ему помешала погода: в конце февраля - начале марта на побережье начались метели и оттепели. Сугробов навалило с двухэтажный дом. А зиму 2018 года Андрей и вовсе попыткой не считает. Тогда его маршрут пролегал через Николаевск-на-Амуре (север Хабаровского края) и как раз за два дня до того, как ему нужно было выезжать, начался тайфун - пошли снегопады, а ветер был настолько силен, что выворачивал деревья.

Нива самой простой комплектации ждала владельца в Комсомольске-на-Амуре, откуда и началось путешествие. Фото Андрея Меньшикова

После неудачи Андрей оставил автомобиль в Комсомольске-на-Амуре, а сам вернулся домой на самолете.

- Чего машину гонять, пусть там стоит до следующего раза. Страна ж огромная, накладные расходы на перегон большие. Еще и время – две недели туда ехать, две недели обратно. А если не спеша, то вообще, грубо говоря, туда месяц и обратно месяц, - такова была его логика.

ПОПЫТКА НОМЕР ДВА

Во второй раз наш полярник отправился в свое экстремальное путешествие 18 января этого года, а вернулся обратно лишь 10 февраля. Почти месяц он катался по приморскому побережью, чтобы осуществить свою мечту.

С 18 января по 10 февраля ямалец проехал 2600 км, наченая с того момента, как покинул на своей "Ниве" Комсомольск-на-Амуре. Фото Андрея Меньшикова

- За это время я накатал 2600 километров, если считать с момента выезда из Комсомольска-на-Амуре и до возвращения туда. Пролив неширокий, в самом узком месте примерно шесть-семь километров. Но к нему подобраться сложно. Там скалистые берега, не так все просто, никто мне ничего там не готовил для проезда. Где-то были проселочные дороги, где-то вообще бездорожье, где-то сам лед Татарского пролива. Я спускался и ехал вдоль береговой линии, искал место, где есть хоть какая-то перемычка замерзшая, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды-Ямал» Андрей.

"Нива", хоть и не подводная лодка, но по проселочным дорогам и бездорожью пробраться может. Фото Андрея Меньшикова

Свою «Ниву» он купил несколько лет назад по самой низкой цене, какую только можно было найти тогда в магазинах. Намотал путешественник на ней немало километров и по дорогам, и по бездорожью, даже умудрился утопить ее в Охотском море в свое прошлое путешествие на Сахалин.

- Я на «Ниве» ездил уже и по России, и за границу выезжал. Автомобиль ждал меня тут с прошлого года в Комсомольске-на-Амуре. Тогда я на ней тоже геройствовал, хотя ничего и не вышло, - поделился подробностями мужчина.

Татарский пролив не замерз, поскольку в регионе была теплые осень и зима. Пересечь его на машине было невозможно. Фото Андрея Меньшикова

Итак, Андрей вновь прилетел в Хабаровский край, подготовил машину и помчался. Спустился на лед, сделал попытку перехода, но на остров вновь не попал. Пролив оказался незамерзший, поскольку в регионе были теплые осень и зима.

- Две недели я с лопатой геройствовал, копался, рылся, но дошел до воды и все. «Нива» же не подводная лодка. Тонуть неохота, пришлось повернуть обратно, - посетовал он.

Андрей заверил, что обязательно будет следующая попытка. Вероятнее всего следующей зимой.

- Сейчас меня это уже закусило и не отпускает. Как так я не смог сделать? Головой я понимаю, что я не всесильный, но меня все равно закусило. Как говорится, пацан сказал – пацан сделал. А тут получается, что прокукарекал на весь свет, но все время что-то мешает. Так что буду добиваться, - заявил экстремал.

Татарский пролив находится на Дальнем Востоке России между материком Евразия и островом Сахалином. Фото Андрея Меньшикова

ЖДАТЬ И ТЕРПЕТЬ

В общем, Андрей не расстроился. Он же полярник, а у них свое понимание жизни.

- У полярников же знаете, как – надо уметь ждать и терпеть. Стихия… она сильнее нас, человек не царь зверей, и даже любой заяц сильнее нас. Так что нужно себя интегрировать в таких условиях и терпеть неприятности, - пояснил он.

Зато появилось некоторое понимание и опыт. Сейчас он уже знает, что, где и как. Знает, где и как заправиться, запомнил точки выхода на лед. Теперь, даже если вновь будет какой-нибудь форс-мажор, например, пролив недостаточно замерзнет, то он поймет, как и куда двигаться, исследование уже есть.

Супруга Андрея Меньшикова поддерживает увлечение мужа, она даже отправилась за ним в путешествие по Дальнему Востоку. Фото Андрея Меньшикова

Так что определенное удовлетворение от путешествия Андрей получил. Тем более, что его увлечение всецело поддерживает семья – жена Лилия и шестеро детей. Супруга даже отправилась за Андреем, чтобы посмотреть, почему он не может преодолеть пролив, а в итоге взяла на себя в этом путешествии роль Тяни-Толкая и повара.

- Семья всегда со мной, у нас это такая семейная эпидемия. Она накрыла нас много лет назад. И жена выдвигает свои идеи, как можно построить маршрут, чтобы проехать тут или там. А с детьми мы все лето в палатках проводим. У меня их шестеро, старшие большие уже, а младшим 10 и 12 лет, - сообщил этот счастливый человек.

Кто-то отдыхает на пляже, а ямалец ездит копать траншеи, чтобы пробраться на машине в самые недоступные места. Фото Андрея Меньшикова

ВЫСОКИЕ ЦЕЛИ

В общем, кто-то отдыхает на пляже, а ямалец ездит копать траншеи, чтобы пробраться на машине в самые недоступные места. И цель его – не только пощекотать себе нервы. Все гораздо глубже. Как рассказал Андрей Меньшиков, его настоящая задача – показать людям, что все можно сделать только одним желанием и тем, что имеешь.

Идея у него зародилась лет шесть назад. Он где-то прочитал интервью о том, как какой-то путешественник бывал там, бывал тут. И особенно его зацепила реакция людей на такие путешествия – некоторые высказывались в негативном ключе, якобы, если столько денег иметь, так, конечно, можно кататься по миру, а если в машине подстаканников нет, то никуда поехать нельзя.

Красота вокруг не зависит ни от финансового состояния, ни от того, какая машина, считает путешественник. Фото Андрея Меньшикова

- Я вспомнил слова одного российского экстремального путешественника Игоря Куликова – он говорил: «Ну нет у тебя денег на машину, так надень кроссовки и иди, только не сиди дома на диване, не пропивай свою жизнь». И я подумал, а ведь это действительно так. И купил самую дешевую машину, какая только есть на свете. На тот момент это была «Нива». Купил и стал ездить, - пояснил наш герой.

Когда он был на Сахалине в городе Оха, то рассказывал людям о своем путешествии. Андрей вовсе не призывал их проделать его маршрут, но предлагал просто поездить по острову.

- Смотрите, на чем я к вам приехал. Вставайте, люди, с дивана, давайте шевелиться начнем, вы же можете. Для этого необязательно с дороги съезжать. Посмотрите на страну. Вы же даже острова своего не знаете, какие у вас населенные пункты, какого он размера, - говорил он сахалинцам.

Настоящая задача – показать людям, что все можно сделать только одним желанием и с тем, что имеешь. Фото Андрея Меньшикова

И так везде, считает Андрей.

- И в наших деревнях многие люди, кроме своего районного центра, ничего и не знают. Но мало ли, что там с экранов телевизора рассказывают, нужно смотреть своими глазами. Красота вокруг не зависит ни от финансового состояния, ни от того, какая машина. Вот стоит дерево в снегу, и сколько бы у тебя ни было денег, оно от этого не изменится. Его красоту можно увидеть и с пустым карманом, и с полным, - поделился своими мыслями полярник.

Так что идея с «Нивой» стала отправной точкой в дальних путешествиях. Не с «Ленд Крузером», не с любым другим вездеходом, который никому не доступен, а именно с той машиной, которую может себе позволить обычный человек.

- Я люблю жизнь, жену, детей и хочу, чтобы все так же смотрели на мир, - убежден в своей правоте Андрей.

ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ ХОРОШИМИ ЛЮДЬМИ

Он уверен, хорошие люди живут везде. Если подойти к ним с улыбкой и открытой душой, то и они ответят тем же.

- Неважно, кто это люди, это могут быть хоть беглые каторжники. Я в своих путешествиях встречался с такими отшельниками, которые живут в лесу, без документов. Я никогда не спрашивал, кто они, откуда, почему так живут, и они мне помогали с улыбкой. Никто не хочет быть плохим, все хотят быть хорошими людьми, - заявил он.

Кстати, и с владельцем гаража, где теперь хранится «Нива»-путешественница, Андрей познакомился случайно - тот оказался почти земляком. Парень из Югры заметил на номерах автомобиля знакомый регион, потому и разговорился с водителем. Обменялись контактами на случай, если нужна будет помощь. В итоге югорчанин, прижившийся в Приморье, согласился оставлять машину на хранение.

"Ниву" может себе позволить и обычный человек, а значит, путешествия доступны каждому. Фото Андрея Меньшикова

Кроме увлечения путешествиями, у Андрея Меньшикова есть еще и другие проекты. Он ездит по интернатам, детским домам, расположенным на отдаленных территориях – по Ямалу, по Таймыру. В этом году он намерен туда поехать после того, как чуть-чуть поработает, поправит дела, накопившиеся после путешествия, заработает денег.

- Занимаюсь всем этим во время отпуска. На Севере в этом плане хорошо - отпуск длинный, если его разбить на несколько частей, то получаются достаточно приличные куски времени, - подвел итог ямалец, который живет в поселке Пурпе и работает в АО «Ямалкоммунэнерго».

СПРАВКА «КП»

Татарский пролив находится на Дальнем Востоке России между материком Евразия и островом Сахалином. Он соединяет Японское и Охотское моря через пролив Невельского, Амурский лиман и Сахалинский залив. Зимой он замерзает узкой полосой, по которой можно пробраться с материка на остров.

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