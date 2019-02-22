2019-02-24T21:31:30+03:00
Авто

Через море на «Ниве»: как ямальский путешественник покоряет Татарский пролив на востоке страны

Экстремал уже дважды проделал путь на отечественной машине от Комсомольска-на-Амуре до побережья [фото]
Лидия Шумкова
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Путешественник из Пурпе стремится пересечь Татарский пролив на Ниве и добраться до Сахалина. Фото Андрея МеньшиковаПутешественник из Пурпе стремится пересечь Татарский пролив на Ниве и добраться до Сахалина. Фото Андрея Меньшикова

Андрей Меньшиков обладает особой философией жизни. Житель Крайнего Севера, отличный специалист, многодетный отец, волонтер - он верит, что жизнь стоит того, чтобы ее любить. Открывать для себя мир – вот интересная задача. И неважно, сколько денег в кошельке.

ПОПЫТКА НОМЕР РАЗ

У ямальца Андрея Меньшикова непростая мечта. Он стремится пересечь Татарский пролив и попасть на Сахалин. И не на лодке, а на машине.

В этом году у него была уже вторая попытка. В первый раз в 2017 году ему помешала погода: в конце февраля - начале марта на побережье начались метели и оттепели. Сугробов навалило с двухэтажный дом. А зиму 2018 года Андрей и вовсе попыткой не считает. Тогда его маршрут пролегал через Николаевск-на-Амуре (север Хабаровского края) и как раз за два дня до того, как ему нужно было выезжать, начался тайфун - пошли снегопады, а ветер был настолько силен, что выворачивал деревья.

Нива самой простой комплектации ждала владельца в Комсомольске-на-Амуре, откуда и началось путешествие. Фото Андрея Меньшикова

Нива самой простой комплектации ждала владельца в Комсомольске-на-Амуре, откуда и началось путешествие. Фото Андрея Меньшикова

После неудачи Андрей оставил автомобиль в Комсомольске-на-Амуре, а сам вернулся домой на самолете.

- Чего машину гонять, пусть там стоит до следующего раза. Страна ж огромная, накладные расходы на перегон большие. Еще и время – две недели туда ехать, две недели обратно. А если не спеша, то вообще, грубо говоря, туда месяц и обратно месяц, - такова была его логика.

ПОПЫТКА НОМЕР ДВА

Во второй раз наш полярник отправился в свое экстремальное путешествие 18 января этого года, а вернулся обратно лишь 10 февраля. Почти месяц он катался по приморскому побережью, чтобы осуществить свою мечту.

С 18 января по 10 февраля ямалец проехал 2600 км, наченая с того момента, как покинул на своей &quot;Ниве&quot; Комсомольск-на-Амуре. Фото Андрея Меньшикова

С 18 января по 10 февраля ямалец проехал 2600 км, наченая с того момента, как покинул на своей "Ниве" Комсомольск-на-Амуре. Фото Андрея Меньшикова

- За это время я накатал 2600 километров, если считать с момента выезда из Комсомольска-на-Амуре и до возвращения туда. Пролив неширокий, в самом узком месте примерно шесть-семь километров. Но к нему подобраться сложно. Там скалистые берега, не так все просто, никто мне ничего там не готовил для проезда. Где-то были проселочные дороги, где-то вообще бездорожье, где-то сам лед Татарского пролива. Я спускался и ехал вдоль береговой линии, искал место, где есть хоть какая-то перемычка замерзшая, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды-Ямал» Андрей.

"Нива", хоть и не подводная лодка, но по проселочным дорогам и бездорожью пробраться может. Фото Андрея Меньшикова

"Нива", хоть и не подводная лодка, но по проселочным дорогам и бездорожью пробраться может. Фото Андрея Меньшикова

Свою «Ниву» он купил несколько лет назад по самой низкой цене, какую только можно было найти тогда в магазинах. Намотал путешественник на ней немало километров и по дорогам, и по бездорожью, даже умудрился утопить ее в Охотском море в свое прошлое путешествие на Сахалин.

- Я на «Ниве» ездил уже и по России, и за границу выезжал. Автомобиль ждал меня тут с прошлого года в Комсомольске-на-Амуре. Тогда я на ней тоже геройствовал, хотя ничего и не вышло, - поделился подробностями мужчина.

Татарский пролив не замерз, поскольку в регионе была теплые осень и зима. Пересечь его на машине было невозможно. Фото Андрея Меньшикова

Татарский пролив не замерз, поскольку в регионе была теплые осень и зима. Пересечь его на машине было невозможно. Фото Андрея Меньшикова

Итак, Андрей вновь прилетел в Хабаровский край, подготовил машину и помчался. Спустился на лед, сделал попытку перехода, но на остров вновь не попал. Пролив оказался незамерзший, поскольку в регионе были теплые осень и зима.

- Две недели я с лопатой геройствовал, копался, рылся, но дошел до воды и все. «Нива» же не подводная лодка. Тонуть неохота, пришлось повернуть обратно, - посетовал он.

Андрей заверил, что обязательно будет следующая попытка. Вероятнее всего следующей зимой.

- Сейчас меня это уже закусило и не отпускает. Как так я не смог сделать? Головой я понимаю, что я не всесильный, но меня все равно закусило. Как говорится, пацан сказал – пацан сделал. А тут получается, что прокукарекал на весь свет, но все время что-то мешает. Так что буду добиваться, - заявил экстремал.

Татарский пролив находится на Дальнем Востоке России между материком Евразия и островом Сахалином. Фото Андрея Меньшикова

Татарский пролив находится на Дальнем Востоке России между материком Евразия и островом Сахалином. Фото Андрея Меньшикова

ЖДАТЬ И ТЕРПЕТЬ

В общем, Андрей не расстроился. Он же полярник, а у них свое понимание жизни.

- У полярников же знаете, как – надо уметь ждать и терпеть. Стихия… она сильнее нас, человек не царь зверей, и даже любой заяц сильнее нас. Так что нужно себя интегрировать в таких условиях и терпеть неприятности, - пояснил он.

Зато появилось некоторое понимание и опыт. Сейчас он уже знает, что, где и как. Знает, где и как заправиться, запомнил точки выхода на лед. Теперь, даже если вновь будет какой-нибудь форс-мажор, например, пролив недостаточно замерзнет, то он поймет, как и куда двигаться, исследование уже есть.

Супруга Андрея Меньшикова поддерживает увлечение мужа, она даже отправилась за ним в путешествие по Дальнему Востоку. Фото Андрея Меньшикова

Супруга Андрея Меньшикова поддерживает увлечение мужа, она даже отправилась за ним в путешествие по Дальнему Востоку. Фото Андрея Меньшикова

Так что определенное удовлетворение от путешествия Андрей получил. Тем более, что его увлечение всецело поддерживает семья – жена Лилия и шестеро детей. Супруга даже отправилась за Андреем, чтобы посмотреть, почему он не может преодолеть пролив, а в итоге взяла на себя в этом путешествии роль Тяни-Толкая и повара.

- Семья всегда со мной, у нас это такая семейная эпидемия. Она накрыла нас много лет назад. И жена выдвигает свои идеи, как можно построить маршрут, чтобы проехать тут или там. А с детьми мы все лето в палатках проводим. У меня их шестеро, старшие большие уже, а младшим 10 и 12 лет, - сообщил этот счастливый человек.

Кто-то отдыхает на пляже, а ямалец ездит копать траншеи, чтобы пробраться на машине в самые недоступные места. Фото Андрея Меньшикова

Кто-то отдыхает на пляже, а ямалец ездит копать траншеи, чтобы пробраться на машине в самые недоступные места. Фото Андрея Меньшикова

ВЫСОКИЕ ЦЕЛИ

В общем, кто-то отдыхает на пляже, а ямалец ездит копать траншеи, чтобы пробраться на машине в самые недоступные места. И цель его – не только пощекотать себе нервы. Все гораздо глубже. Как рассказал Андрей Меньшиков, его настоящая задача – показать людям, что все можно сделать только одним желанием и тем, что имеешь.

Идея у него зародилась лет шесть назад. Он где-то прочитал интервью о том, как какой-то путешественник бывал там, бывал тут. И особенно его зацепила реакция людей на такие путешествия – некоторые высказывались в негативном ключе, якобы, если столько денег иметь, так, конечно, можно кататься по миру, а если в машине подстаканников нет, то никуда поехать нельзя.

Красота вокруг не зависит ни от финансового состояния, ни от того, какая машина, считает путешественник. Фото Андрея Меньшикова

Красота вокруг не зависит ни от финансового состояния, ни от того, какая машина, считает путешественник. Фото Андрея Меньшикова

- Я вспомнил слова одного российского экстремального путешественника Игоря Куликова – он говорил: «Ну нет у тебя денег на машину, так надень кроссовки и иди, только не сиди дома на диване, не пропивай свою жизнь». И я подумал, а ведь это действительно так. И купил самую дешевую машину, какая только есть на свете. На тот момент это была «Нива». Купил и стал ездить, - пояснил наш герой.

Когда он был на Сахалине в городе Оха, то рассказывал людям о своем путешествии. Андрей вовсе не призывал их проделать его маршрут, но предлагал просто поездить по острову.

- Смотрите, на чем я к вам приехал. Вставайте, люди, с дивана, давайте шевелиться начнем, вы же можете. Для этого необязательно с дороги съезжать. Посмотрите на страну. Вы же даже острова своего не знаете, какие у вас населенные пункты, какого он размера, - говорил он сахалинцам.

Настоящая задача – показать людям, что все можно сделать только одним желанием и с тем, что имеешь. Фото Андрея Меньшикова

Настоящая задача – показать людям, что все можно сделать только одним желанием и с тем, что имеешь. Фото Андрея Меньшикова

И так везде, считает Андрей.

- И в наших деревнях многие люди, кроме своего районного центра, ничего и не знают. Но мало ли, что там с экранов телевизора рассказывают, нужно смотреть своими глазами. Красота вокруг не зависит ни от финансового состояния, ни от того, какая машина. Вот стоит дерево в снегу, и сколько бы у тебя ни было денег, оно от этого не изменится. Его красоту можно увидеть и с пустым карманом, и с полным, - поделился своими мыслями полярник.

Так что идея с «Нивой» стала отправной точкой в дальних путешествиях. Не с «Ленд Крузером», не с любым другим вездеходом, который никому не доступен, а именно с той машиной, которую может себе позволить обычный человек.

- Я люблю жизнь, жену, детей и хочу, чтобы все так же смотрели на мир, - убежден в своей правоте Андрей.

ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ ХОРОШИМИ ЛЮДЬМИ

Он уверен, хорошие люди живут везде. Если подойти к ним с улыбкой и открытой душой, то и они ответят тем же.

- Неважно, кто это люди, это могут быть хоть беглые каторжники. Я в своих путешествиях встречался с такими отшельниками, которые живут в лесу, без документов. Я никогда не спрашивал, кто они, откуда, почему так живут, и они мне помогали с улыбкой. Никто не хочет быть плохим, все хотят быть хорошими людьми, - заявил он.

Кстати, и с владельцем гаража, где теперь хранится «Нива»-путешественница, Андрей познакомился случайно - тот оказался почти земляком. Парень из Югры заметил на номерах автомобиля знакомый регион, потому и разговорился с водителем. Обменялись контактами на случай, если нужна будет помощь. В итоге югорчанин, прижившийся в Приморье, согласился оставлять машину на хранение.

"Ниву" может себе позволить и обычный человек, а значит, путешествия доступны каждому. Фото Андрея Меньшикова

"Ниву" может себе позволить и обычный человек, а значит, путешествия доступны каждому. Фото Андрея Меньшикова

Кроме увлечения путешествиями, у Андрея Меньшикова есть еще и другие проекты. Он ездит по интернатам, детским домам, расположенным на отдаленных территориях – по Ямалу, по Таймыру. В этом году он намерен туда поехать после того, как чуть-чуть поработает, поправит дела, накопившиеся после путешествия, заработает денег.

- Занимаюсь всем этим во время отпуска. На Севере в этом плане хорошо - отпуск длинный, если его разбить на несколько частей, то получаются достаточно приличные куски времени, - подвел итог ямалец, который живет в поселке Пурпе и работает в АО «Ямалкоммунэнерго».

СПРАВКА «КП»

Татарский пролив находится на Дальнем Востоке России между материком Евразия и островом Сахалином. Он соединяет Японское и Охотское моря через пролив Невельского, Амурский лиман и Сахалинский залив. Зимой он замерзает узкой полосой, по которой можно пробраться с материка на остров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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