Ямальский агропром подвел итоги 2018 года

«Развивать агропромышленный комплекс в условиях Крайнего Севера – это вдвойне сложная работа», - так заявил губернатор ЯНАЛ Дмитрий Артюхов во время расширенного отраслевого совещания руководителей агропромышленного комплекса.

В мероприятии, которое состоялось 22 февраля, приняли участие почётные работники сферы АПК, ветераны отрасли, заместители губернатора, главы муниципальных образований, а также представители научного сообщества и общественники.

Результаты прошедшего года – достойные Фото: правительство ЯНАО

Как отметил Дмитрий Артюхов, результаты прошедшего года – достойные: добыто свыше десяти тысяч тонн рыбы, есть достижения по экспорту оленины. По-прежнему существует вопрос – как развивать естественные механизмы, мотивирующие всех участников отрасли к улучшению своих показателей и качества продукции.

Производственные показатели отраслей стабильны: в 2018 году заготовлено 2 300 тонн оленины, добыча рыбы составила 10 220 тонн, молока произведено 2 100 тонн, валовой сбор картофеля на предприятиях составил 360 тонн.

По словам директора профильного департамента Виктора Югая, в минувшем году удалось сохранить стабильное финансовое состояние предприятий, несмотря на повышение минимального размера оплаты труда и стоимости горюче-смазочных материалов. На государственную поддержку сельхозтоваропроизводителей в общей сложности направлено более двух миллиардов рублей.

Одна из важных текущих задач – определение официального статуса частных оленеводческих хозяйств.

«На сегодняшний день в округе официально создано семь оленеводческих фермерских хозяйств – в Ямальском, Тазовском и Приуральском районах. Каждому новому микропредприятию гарантирована помощь при подаче документов на господдержку, в оформлении необходимой отчётности, решении возникающих юридических и экономических вопросов», - отметил Виктор Югай.

Ещё одна важная задача в отрасли – внедрение альтернативных способов содержания оленей. Пионером развития изгородного оленеводства в районе станет община «Сядэй-Яхинская». Одной из опытных площадок станет район устья реки Юредей-яха в южной части Тазовского района.

«На выделенном земельном участке планируется построить более 50 километров изгороди, за которой будет пастись около 500 оленей. На базе данного проекта возможно развитие этнотуризма, ведение селекционно-племенной работы», - рассказал председатель общины Степан Вануйто.

О соблюдении ветеринарного законодательства сельскохозяйственными предприятиями Ямала, в частности, о работе по биркованию северных оленей рассказал руководитель окружной службы ветеринарии Евгений Попов.

«Работа начата в 2017 году. На сегодня в округе более 115 тысяч животных проидентифицированы», - отметил он.

Ямальские рыбодобывающие предприятия смогут существенно сэкономить, когда в Салехарде откроется центр по хранению и распределению рыбы. Как рассказал гендиректор ООО «Салехардский комбинат», председатель президиума некоммерческой организации «Союз рыбопромышленников ЯНАО» Денис Малышев, распределительный центр разместится на базе Салехардского комбината, где уже имеется инфраструктура, помещения, причальные сооружения.

Центр позволит рыбодобывающим предприятиям, имеющим ограниченные холодильные площади, сократить расходы на обустройство береговой инфраструктуры, технологические потери в процессе хранения рыбы и централизованно накапливать в Салехарде уловы.

По традиции, на отраслевом совещании губернатор вручил награды передовикам производства, сообщает правительство ЯНАО.