2019-02-15T12:04:20+03:00
Общество

В Салехарде пройдёт съезд добровольцев «Вертушка-2019»

Волонтёры присоединятся к международной акции «Благодарю»
Анна Полякова
Поделиться:
В Салехарде пройдёт съезд добровольцев «Вертушка-2019» Фото: правительство ЯНАОВ Салехарде пройдёт съезд добровольцев «Вертушка-2019» Фото: правительство ЯНАО
Изменить размер текста:

В Салехарде 17 февраля в молодёжно-развлекательном комплексе «Полярис» соберутся 120 неравнодушных ямальцев, чтобы устроить «круговорот добра». С целью развития добровольчества на Ямале пройдёт VI зональный съезд для волонтёров «Вертушка».

Участники приедут из Салехарда и Лабытнанги, а также Ямальского, Приуральского и Шурышкарского районов.

Известно, что на общей сессии «Международное волонтёрство» про это направление расскажет Мохаммед Ихсан Амин Аллнакиб – руководитель некоммерческой волонтёрской организации «Кокар» (Kokar) (Ирак, Курдистан), член Future Team|Команда Будущего.

Он на протяжении восьми лет работает с беженцами. Своим величайшим достижением считает создание платформы под названием Kokar.org, цель которой – объединить всех, кто заинтересован в волонтёрской работе в Ираке.

- Совместными усилиями мы восстановили Национальный музей в Киркуке, собрали для беженцев одежду и обеспечили нуждающихся детей молоком. Кроме того, мы организовали несколько семинаров, в том числе по продвижению социальной сплочённости, - говорит он.

В рамках съезда волонтёры присоединятся к международной акции «Благодарю» и в формате посткроссинга отправят открытки. В рамках встречи будет работать «Островок здоровья», где все желающие смогут узнать уровень глюкозы и холестерина в крови, измерить давление и пройти ангиосканирование. На съезде дадут старт акции «Добрые дела Ямала-2019». Мероприятия разработаны на стратегической сессии «Социальный капитал» в рамках Форума добровольцев Ямала, который прошёл в ноябре 2018 года в Салехарде.

Завершится мероприятие в 15:30 всероссийским флешмобом «Я могу», когда под одноимённый хит Стаса Море десятки волонтёров исполнят танцевальные движения, к которым сможет присоединиться любой желающий, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Перекрытие участка Сокольнической линии метро в Москве с 16 по 24 февраля 2019: Что ждет пассажиров подземки
Поезда не будут ходить между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского» из-за перекрытия участка Сокольнической линии метро с 16 по 24 февраля 2019
Новости 24
Нобрянина наказали за экстремистское содержание постов в соцсети
Сразу 5 проектов Группы РОСНАНО вошли в Национальный рейтинг российских быстрорастущих компаний «ТехУспех 2018»
Троих ямальцев, убивших своих односельчан, присяжные признали виновными
В два раза больше молодых семей Ямала получат жилищные субсидии
Надымчанину, спаивавшему свою несовершеннолетнюю подругу, грозит 4 года тюрьмы
На Ямале пройдёт спартакиада допризывной молодёжи
В Салехарде новостройки сдали в эксплуатацию без воды
Ямальских воинов-интернационалистов наградили медалями и благодарностями
Три ямальских инфраструктурных проекта признаны лучшими в России
ДТП в Ямальском районе: грузовик толкнул ГАЗель под КАМАЗ
Салехардец, избивавший беременную сожительницу, получил условный срок
ДТП под Ноябрьском: автомобилистка на иномарке вылетела с трассы в сугроб
В Антипаюте семьи, пострадавшие от паводка, отметили новоселье
В Надыме судят ревнивца: избитая жена пьянствовала с ним 3 дня, пока не умерла
Салехард потратит 500 миллионов рублей, чтобы избавиться от половины септиков
Ямальские зимники после метели возобновляют работу
В Костроме для Шурышкарского района строят новый пассажирский катер
Погода на Ямале 15 февраля: похолодает, местами пройдет снег
На Ямале пройдет акция «Безопасный лед»
На Ямале в связи с ухудшением погода закрыли зимник «Салехард – Надым»
Надымчане выбирают прозрачные фигуры для украшения города
Новоуренгойцу, задержанному в подъезде дома с наркотиками, грозит 10 лет тюрьмы
В Надыме пожарные УрФО будут соревноваться за звание лучшего
В Новом Уренгое в марте отметят Масленицу и Праздник народов Севера
Ноябрянину, спасшему пострадавших в ДТП детей, вручили благодарность
Новоуренгойский «Факел» на третьем месте в первом круге финала Молодёжной лиги пока
Мошенник,обобравший новоуренгойку, обещал ей банковские бонусы
Глава Салехарда пообещал решить вопрос с дорогой в СНТ «Надежда»