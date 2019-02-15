В Салехарде пройдёт съезд добровольцев «Вертушка-2019»

В Салехарде 17 февраля в молодёжно-развлекательном комплексе «Полярис» соберутся 120 неравнодушных ямальцев, чтобы устроить «круговорот добра». С целью развития добровольчества на Ямале пройдёт VI зональный съезд для волонтёров «Вертушка».

Участники приедут из Салехарда и Лабытнанги, а также Ямальского, Приуральского и Шурышкарского районов.

Известно, что на общей сессии «Международное волонтёрство» про это направление расскажет Мохаммед Ихсан Амин Аллнакиб – руководитель некоммерческой волонтёрской организации «Кокар» (Kokar) (Ирак, Курдистан), член Future Team|Команда Будущего.

Он на протяжении восьми лет работает с беженцами. Своим величайшим достижением считает создание платформы под названием Kokar.org, цель которой – объединить всех, кто заинтересован в волонтёрской работе в Ираке.

- Совместными усилиями мы восстановили Национальный музей в Киркуке, собрали для беженцев одежду и обеспечили нуждающихся детей молоком. Кроме того, мы организовали несколько семинаров, в том числе по продвижению социальной сплочённости, - говорит он.

В рамках съезда волонтёры присоединятся к международной акции «Благодарю» и в формате посткроссинга отправят открытки. В рамках встречи будет работать «Островок здоровья», где все желающие смогут узнать уровень глюкозы и холестерина в крови, измерить давление и пройти ангиосканирование. На съезде дадут старт акции «Добрые дела Ямала-2019». Мероприятия разработаны на стратегической сессии «Социальный капитал» в рамках Форума добровольцев Ямала, который прошёл в ноябре 2018 года в Салехарде.

Завершится мероприятие в 15:30 всероссийским флешмобом «Я могу», когда под одноимённый хит Стаса Море десятки волонтёров исполнят танцевальные движения, к которым сможет присоединиться любой желающий, сообщает правительство ЯНАО.