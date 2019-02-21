Почти 60% коренных ямальцев свободно говорят на ненецком, селькупском и хантыйском языках

Язык северных этносов на Ямале остаётся языком бытового общения: почти 60% коренного населения свободно говорят на ненецком, селькупском и хантыйском языках. К Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля, на Ямале организовали разноплановые мероприятия.

Так, например, представители молодёжного отделения Ассоциации «Ямал – потомкам!», регионального движения «Изьватас», национально-культурной автономии ханты «Пулнгават» (Салехард) с 21 февраля по 1 июня проводят акцию «Языки поколений». По её итогам участники составят из собранного набора слов и выражений рассказы на языках коренных народов.

Департамент по делам КМНС также принимает заявки на участие в конкурсах: на оказание господдержки в форме гранта в области фольклорной деятельности; на присуждение премий в сфере фольклора; на присуждение специальных премий имени П.Е. Салтыкова, Л.В. Лапцуя, С.И. Ирикова за лучшее освещение на языках коренных народов в печатных изданиях тематики сохранения и развития культурного наследия.

2019 год объявлен Организацией Объединенных Наций годом языков коренных народов мира. К слову, 16% от численности всех представителей северных этносов в России – ненцев, ханты, селькупов – живут на Ямале.

Задача сохранения и развития языков коренных народов в регионе решается комплексно. Выделено пять приоритетных направлений. Первое – внедрение модели этнокультурного образования детей. Каждый восьмой ребёнок на Ямале является представителем коренных северян. Второе – сохранение фольклора и всех видов народного творчества северных народов. Третье – издание книг на языках ненцев, ханты и селькупов. Четвёртое – содействие развитию национальных средств массовой информации. Пятое – поддержка современного искусства и кинематографа о жизни, обычаях и традициях малых народов Севера.

Школы округа обеспечиваются учебниками по изучению родных языков. Издаются произведения местных авторов – за последние четыре года реализовано более 20 таких проектов. Книги представлены в фондах национальной библиотеки Ямала, сообщает правительство ЯНАО.