Глава Ямала прокомментировал послание Президента РФ

«Обязательно выполним задачи, которые глава государства поставил в послании Федеральному Собранию. Северяне умеют работать, средства есть. Нужно, как и призвал глава государства, меньше говорить, больше делать», - отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов по итогам послания Президента РФ Владимира Путина на своей страничке «В Контакте».

По словам главе региона, правительством округа сформирована программа развития. Летом ямальцы увидят, как в городах начнётся новый сезон: это и благоустройство, и новые объекты.

- Сегодня мне показывали фотографии объекта, который мы в декабре торжественно запускали – мост через реку Пур. Уже растут опоры. Я думаю, уже через два года жители поедут по новому мосту, - заявил губернатор, подчеркнув, что ключевые задачи Президент сформулировал ещё в 2018 году – в новом «майском» указе. И с лета 2019 года региона активно приступает к строительству 55 объектов образования: это десятки школ и детских садов.

К 2021 году у всех детей на Ямале от полутора до трёх лет будут места в яслях. Этим летом регион начнет «большую стройку»: в общей сложности 55 детских садов и школ.

- Строители ограничены коротким сезоном, но, уверен, - мобилизуемся и решим задачу, - отметил Артюхов.

Президент выделил многодетные семьи. В ближайшее время глава региона пообещал рассказать, как будет решаться проблема высокой стоимости проезда в отпуск. По его словам, на Ямале разрабатывают новые механизмы, которые могут снизить стоимость выезда людей на места летнего отпуска.

- Среди важных направлений, озвученных главой государства: гашение части ипотечного кредита, продление льготной ставки, которые позволят людям проще решать жилищные проблемы и чувствовать себя более уверенно. Мы на Ямале будем успешно решать эти вопросы в ближайшие годы, - заявил губернатор ЯНАО.