2019-02-21T08:45:21+03:00
Общество

Глава Ямала прокомментировал послание Президента РФ

Дмитрий Артюхов пообещал выполнить все задачи, поставленные главой государства
Анна Полякова
Поделиться:
Глава Ямала прокомментировал послание Президента РФ Фото: правительство ЯНАОГлава Ямала прокомментировал послание Президента РФ Фото: правительство ЯНАО
Изменить размер текста:

«Обязательно выполним задачи, которые глава государства поставил в послании Федеральному Собранию. Северяне умеют работать, средства есть. Нужно, как и призвал глава государства, меньше говорить, больше делать», - отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов по итогам послания Президента РФ Владимира Путина на своей страничке «В Контакте».

По словам главе региона, правительством округа сформирована программа развития. Летом ямальцы увидят, как в городах начнётся новый сезон: это и благоустройство, и новые объекты.

- Сегодня мне показывали фотографии объекта, который мы в декабре торжественно запускали – мост через реку Пур. Уже растут опоры. Я думаю, уже через два года жители поедут по новому мосту, - заявил губернатор, подчеркнув, что ключевые задачи Президент сформулировал ещё в 2018 году – в новом «майском» указе. И с лета 2019 года региона активно приступает к строительству 55 объектов образования: это десятки школ и детских садов.

К 2021 году у всех детей на Ямале от полутора до трёх лет будут места в яслях. Этим летом регион начнет «большую стройку»: в общей сложности 55 детских садов и школ.

- Строители ограничены коротким сезоном, но, уверен, - мобилизуемся и решим задачу, - отметил Артюхов.

Президент выделил многодетные семьи. В ближайшее время глава региона пообещал рассказать, как будет решаться проблема высокой стоимости проезда в отпуск. По его словам, на Ямале разрабатывают новые механизмы, которые могут снизить стоимость выезда людей на места летнего отпуска.

- Среди важных направлений, озвученных главой государства: гашение части ипотечного кредита, продление льготной ставки, которые позволят людям проще решать жилищные проблемы и чувствовать себя более уверенно. Мы на Ямале будем успешно решать эти вопросы в ближайшие годы, - заявил губернатор ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Нас разорить хотят!" В Самарской области квитанции за вывоз мусора выписали на маленьких детей, покойников и "мертвые души"
Регоператор пообещал все пересчитать. И разослать все оставшиеся счета - а их не получили больше половины жителей региона - до конца февраля
Геннадий Онищенко про возвращение вытрезвителей: "Как правило, эти люди попадают в вытрезвители, будучи больными алкоголизмом"
Экс-главсанврач страны и наш обозреватель - в эфире Радио «Комсомольская правда» - об инициативе Совета Федерации возродить в России отрезвляюшие заведения [аудио]
Новости 24
На Ямале намерены ограничить использование электронных сигарет
Сбербанк информирует тюменцев о режиме работы в праздничные дни
В Муравленко водитель снес центральные ворота отделения МВД
На мосту через реку Игарка- Есета Яха столкнулись два большегруза
В Надыме из горящего дома пожарные спасли 19 человек
Погода на Ямале 21 февраля: похолодает до - 29 градусов
Новоуренгойские прокуроры заблокировали три сайта с информацией о продаже оружия
Tele2 настроила родительский контроль
В Пуровском районе 22 февраля стартует марафон празднования Дня оленевода
В Лабытнанги задержали троих мужчин с наркотиками в карманах
Пуровчанину грозит год тюрьмы за 700 тысяч рублей долга
В Приуральском районе задержали крупную партию муксуна на 5 миллионов рублей
На Ямале пострадали дети в перевернувшемся на зимнике «трэколе»
Запущен обратный отсчет до отключения аналогового вещания на Ямале
Жительница Лабытнанги две недели пировала за чужой счет
На Ямале совершенствуют систему электронного документооборота
Новоуренгоец одолжил мошенникам в соцсети 10 тысяч рублей
Ямальский проект «Карские экспедиции» представили военнослужащим Свердловской области
Ноябрянин, обчистивший дамскую сумочку в гостях, может сесть на 5 лет
На Ямале стартовала весенняя вакцинация северных оленей против сибирской язвы
В Новом Уренгое водителю, насмерть сбившему девочку, зачитали приговор
На Ямале подвели итоги профилактической акции «Кабина»
Прокуратура Салехарда занялась заселенной новостройкой без водоснабжения
На Ямале больных ОРВИ и гриппом становится больше
В Новом Уренгое арестовали мужчину за избиение собутыльницы табуретом по лицу
Все ямальские зимники доступны для проезда транспорта
Главу Муравленко оштрафовали за незаконным многомиллионный госконтракт