Екатерину Варнаву поразила мечта Ани Салиндер из Салехарда

Российская актриса, телеведущая и комик Екатерина Варнава призналась, что ее поразила и восхитила ямальская студентка Анна Салиндер. Новогодняя мечта северянки дала повод поразмышлять о новом поколении, которое, как выразилась участница шоу «Comedy Woman», вовсе не упущенное.

Несмотря на свое тяжёлое заболевание – врождённый вывих бедра с выраженным болевым синдромом, в прошлом году девушка поступила в Ямальский многопрофильный колледж, где сейчас успешно обучается на первом курсе по специальности «Лечебное дело». Осуществить мечту ей помогли в знаменитом Центре Илизарова.Как ранее рассказывала «Комсомольская правда – Ямал», 21-летняя девушка из Салехарда стала участницей акции «Елка желаний». Она попросила побывать на настоящей высокотехнологической операции.

Ямальская студентка увидела «настоящее чудо» в клинике Илизарова Фото: yanao.ru

Когда кто-то говорит об упущенном поколении, вспоминаются слова Грибоедова «А судьи кто?». Мне кажется, это неправильно - категорично обобщать и ставить крест на тех, кому дали свободу выбирать, действовать, пробовать, ошибаться, искать себя и свои идеалы.

«Когда девочка Аня Салиндер из Салехарда загадывает на Новый год желание, что хочет посмотреть, как проходит высокотехнологичная медицинская операция, потому что она с детства мечтает стать врачом и помогать людям, возникает вопрос: это вот ее хотят отнести к упущенному поколению?», - написала в своем аккаунте Инстаграм.

Актриса отметила заслугу родители северянки, которые привили ей такие идеалы.

«Они нашли и распределили свое время так, что они были рядом с ней в самом чутком для ребенка возрасте, и это прекрасно! Это достойно уважения! Аня не просто увидела, как проходит операция, она увидела в реальности, к чему стремится, и я уверена, для нее это было важным событием на пути к ее мечте, к ее призванию», - размышляет Варнава.

Фото: yanao.ru

По ее мнению, Аня - представитель нового самодостаточного поколение, «которое умнее нас во многом». Известная шоувумен считает, что «надо с ними дружить и проводить с ними каждую минуту в интересных разговорах».

«Когда кто-то говорит об упущенном поколении, вспоминаются слова Грибоедова «А судьи кто?». Мне кажется, это неправильно - категорично обобщать и ставить крест на тех, кому дали свободу выбирать, действовать, пробовать, ошибаться, искать себя и свои идеалы... Искреннее внимание и забота - это первое, что мы должны им дать. А болтать между собой и решать что-то за них - это путь в никуда. Только вместе с ними», - резюмировала актриса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мечта ямальской студентки сбылась в клинике Илизарова

Ямальской студентке Анне Салиндер в знаменитой клинике показали проведением сразу трёх хирургических операций. 21-летняя девушка из Салехарда мечтала об этом давно. На всероссийской акции «Ёлка желаний» она рассказала, что очень хочет посмотреть на то, как проходит высокотехнологичная медицинская операция... (подробнее).