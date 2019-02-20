2019-02-20T14:36:40+03:00
Общество

В 2019 году изучат перспективы продления Северного широтного хода на восток

Специалисты оценят изменения ландшафта и параметры грунтов
Анна Полякова
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В 2019 году изучат перспективы продления Северного широтного хода на восток Фото: правительство ЯНАОВ 2019 году изучат перспективы продления Северного широтного хода на восток Фото: правительство ЯНАО
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Маршрут железнодорожной линии, соединяющей северо-восток Ямала и Норильский промышленный район, в 2019 году изучат на возможность продления Северного широтного хода на восток.

Его проинспектируют специалисты Русского географического общества, Российского центра освоения Арктики, Российского университета транспорта, военно-топографического управления Генерального штаба ВС РФ, экспедиционного центра министерства обороны и Сибирского экспедиционного центра.

Трансполярная магистраль рассматривается как возможное продолжение Северного широтного хода, который пройдёт от станции Обская до станции Коротчаево.

- Продление Северного широтного хода на восток предоставит дополнительные возможности по развитию удалённых районов ЯНАО. В перспективе весь пояс поселений в регионе будет включён в единую транспортную систему страны, – отмечает заместитель губернатора округа, директор департамента внешних связей Александр Мажаров.

В ходе экспедиции специалисты оценят изменения ландшафта и параметры грунтов по маршруту трассы, проведут предварительные топографические исследования двух железнодорожных коридоров – южного и северного по направлению Коротчаево – ИгаркаНорильск.

На основании полученных данных пройдёт оценка технических возможностей и экономической целесообразности строительства комплекса маршрутов или выбора одного из них.

Как отметили в правительстве ЯНАО, в регионе реализуются крупномасштабные проекты мирового значения: завод «Ямал СПГ» в конце 2018 года вышел на плановую мощность, Бованенковское месторождение выведено на проектную мощность, запланировано строительство завода «Арктик СПГ 2», анонсировано начало освоения Харасавэйского месторождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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