Ямальские учёные встретились с оленеводами Приуральского района

Сотрудники Научного центра изучения Арктики приняли участие в совещании, организованном администрацией муниципального образования Приуральский район на фактории «Полуй» с оленеводами частных хозяйств и представителями общин коренного населения.

Ученые рассказали о результатах геоботанической оценки состояния оленьих пастбищ, планах и целях социолого-экономических исследований среди кочевого населения Приуральского района в 2019 году. Обсудили с участниками совещания проблемы перехода с кочевого на изгороднее оленеводство.

– Нам, как представителям научного сообщества, очень важно было услышать мнение самих оленеводов о ситуации с кормовой базой. Существенным отличием этого района является то, что в зоне лесотундры и северной тайги олень питается не только ягелем, но и сухой травой из-под толщи снега. На юге района острых проблем с запасами хозяйственных кормов нет, – прокомментировал директор научного центра, кандидат геолого-минералогических наук Антон Синицкий.

Ученые также сообщили о результатах изучения оленеемкости пастбищ Приуральского района, первопричинах их истощения, дал рекомендации по рациональному обороту пастбищ. Рассказали об опыте развития таежного оленеводства, строительства изгородей, а также о социолого-экономических исследованиях среди семей кочевников. По результатам исследований подготовлены аналитические записки и рекомендации в органы власти, сообщили в научном центре.

Следующую встречу представители научного центра и оленеводческих хозяйств запланировали в преддверии дня оленеводов, который состоится в начале апреля в районном центре Аксарка.