2019-02-13T16:02:25+03:00
Общество

Ямальские учёные встретились с оленеводами Приуральского района

Специалистам важно было услышать мнение самих тундровиков о ситуации с кормовой базой
Анна Полякова
Поделиться:
Ямальские учёные встретились с оленеводами Приуральского района Фото: Валерия КибенкоЯмальские учёные встретились с оленеводами Приуральского района Фото: Валерия Кибенко
Изменить размер текста:

Сотрудники Научного центра изучения Арктики приняли участие в совещании, организованном администрацией муниципального образования Приуральский район на фактории «Полуй» с оленеводами частных хозяйств и представителями общин коренного населения.

Ученые рассказали о результатах геоботанической оценки состояния оленьих пастбищ, планах и целях социолого-экономических исследований среди кочевого населения Приуральского района в 2019 году. Обсудили с участниками совещания проблемы перехода с кочевого на изгороднее оленеводство.

– Нам, как представителям научного сообщества, очень важно было услышать мнение самих оленеводов о ситуации с кормовой базой. Существенным отличием этого района является то, что в зоне лесотундры и северной тайги олень питается не только ягелем, но и сухой травой из-под толщи снега. На юге района острых проблем с запасами хозяйственных кормов нет, – прокомментировал директор научного центра, кандидат геолого-минералогических наук Антон Синицкий.

Ученые также сообщили о результатах изучения оленеемкости пастбищ Приуральского района, первопричинах их истощения, дал рекомендации по рациональному обороту пастбищ. Рассказали об опыте развития таежного оленеводства, строительства изгородей, а также о социолого-экономических исследованиях среди семей кочевников. По результатам исследований подготовлены аналитические записки и рекомендации в органы власти, сообщили в научном центре.

Следующую встречу представители научного центра и оленеводческих хозяйств запланировали в преддверии дня оленеводов, который состоится в начале апреля в районном центре Аксарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Кишиневе родители не захотели стать донорами для умирающей 9-летней Сабрины: Свою печень ей отдал совершенно незнакомый человек
Врачи отводили девочке всего месяц жизни, она протянула три, пока не нашли донора – операция уже идет и продлится до позднего вечера среды
Новости 24
В Лабытнанги некорректные начисления за «коммуналку» пересчитают
Надымчане выберут лучшее название для будущего детсада в микрорайоне Олимпийский
В Лабытнанги бомж дважды обворовал одну и ту же квартиру
В Губкинском женщина получила зарплату только после прокурорского вмешательства
В Лабытнанги Центр «Жизнь» бесплатно реабилитирует «особых» детей
В Надымском районе почтят память воинов-интернационалистов
Мошенник выманил у жителя Нового Уренгоя 5 тысяч рублей
В Тарко-Салинской ЦРБ завершили капремонт психиатрического отделения
На «Уроке цифры» дети научат роботов трудиться в зоопарке
В Ноябрьске 29-летняя дебоширка со стажем получила условный срок
В Салехарде выпускники 9 классов проходят итоговое собеседование для сдачи ГИА
В Новом Уренгое лже-сотрудник банка украл у женщины 28 тысяч рублей
В Салехарде ждут первую партию именных кирпичей для строительства собора
Новоуренгоец угнал грузовик, чтобы покататься
Ямальские рыбаки за месяц насчитали 320 тонн улова
На Ямале 179 охотникам разрешили отстреливать бурых медведей
На Ямале сотрудников детсада на год оставили без северных надбавок
Жителя Ноябрьска отправили в колонию за фиктивную регистрацию мигрантов
ДТП Салехарде: «Нива» собрала «паровозик» из трех машин
У Карамовского поста под Ноябрьском сгорел Mercedes Benz
Погода на Ямале 13 февраля: потепление с юго-западным ветром
В ямальском правительстве обсудили проект обустройства Семаковского месторождения
АО "Транснефть – Сибирь" подвело итоги деятельности в области экологии и охраны окружающей среды в 2018 году
На Ямале начался сезон опасных крыш