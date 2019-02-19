Глава Ямала принял участие в выездном совещании Секретаря Совбеза РФ

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 19 февраля в Тюмени выступил с докладом на выездном совещании под председательством Секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов, заместители министров РФ, главы субъектов, руководители правоохранительных структур и ведомств.

В рамках заседания обсуждались вопросы обеспечения безопасности населения на транспорте и в образовательных организациях, находящихся в пределах УрФО.

В своём выступлении Николай Патрушев отметил положительный опыт Ямала в развитии комплексной системы оповещения в местах массового пребывания людей. По его словам, прежде всего, это относится к модернизации региональных автоматизированных систем, информирующих о ЧС.

- В субъектах УрФО практически из десяти тысяч зданий, задействованных в образовательном процессе, половина не оборудована системами контроля управления доступа. В 27% системы видеонаблюдения отсутствуют либо находятся в неисправном состоянии, - сказал полпред Николай Цуканов.

В этой сфере на Ямале уже проделана большая работа. В регионе работает 341 образовательная организация. И в 32 из них организована система круглосуточного пребывания детей.

- Все объекты соответствуют условиям безопасного пребывания, санитарным правилам и нормам, оснащены системами видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации. Дополнительно в прошлом году модернизированы 1 145 камер видеонаблюдения. Эти видеофиксаторы технически устарели и уже не соответствовали новым требованиям, - подчеркнул губернатор ЯНАО.

Дмитрий Артюхов отметил, что в округе обеспечена безопасная доставка школьников к месту обучения. На текущий момент перевозку 2 526 учеников в ЯНАО осуществляет 71 школьный автобус. За прошлый год на Ямале проведена замена 14 автобусов старше 10 лет, дополнительно 4 автобуса приобретены по федеральной программе.

С целью организации единой системы безопасности активно внедряется аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Ведётся обустройство пешеходных переходов вблизи школ и других учебных заведений, устанавливаются дополнительные системы фото- и видеофиксации. Для защиты детей от информации, способной причинить вред их здоровью и развитию, в каждой школе используется контент-фильтрация.

Продолжается строительство новых зданий образовательных учреждений, проводятся капремонты. В 2018 году в эксплуатацию введена школа в селе Гыда и 4 детских сада в Лабытнанги, Яр-Сале, Надыме, Харампуре.

Ведётся и запланировано строительство 30 детских садов и 25 школ, сообщает правительство ЯНАО.