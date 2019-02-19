На Ямале похоронное бюро зазывает горожан приходить снова

По соцсетям и телеграм-каналам и в средствах массовой информации разлетелась информация о том, что на Ямале похоронное бюро приглашает горожан вновь воспользоваться своими услугами. Инцидент произошел в Новом Уренгое, как заявляет местное издание.

Внимание на такое гостеприимство похоронного бюро обратила одна из жительниц города Раиса Томюк, которая недавно понесла утрату. Ее семья обратилась в похоронное бюро, но была шокирована, когда на чеке обнаружилась красноречивая надпись «Приходите снова».

Фото: чек, предоставленный Раисой Томюк НУР24

Возмущению горожанки не было предела, когда в ее семье заметили эти слова. Вплоть до того, что она обратилась в редакцию местного СМИ НУР24. Посыл женщины понятен: воспринимается такая фраза адекватными людьми отнюдь не как черный юмор, а исключительно как издевательство над потерявшими близкого человека.

Директор похоронного бюро Юрий Шабанин, до которого дошла информация об этом, извинился перед горожанами, заявив, что не обращал внимание на эту строчку в чеке. К слову, за два года работы фирмы никто замечал этой надписи, а значит и ему не сообщали о неуместной гостеприимности.

Фото: чек, предоставленный Раисой Томюк НУР24

- Не понимаю, как так произошло, - отметил руководитель фирмы. В любом случае, этим вопросом он пообещал в ближайшее время заняться и заверил, что фраза будет удалена из чека.

Уточнить информацию о том, устранена ли причина скандала, невозможно, поскольку связи с Юрием Шабаниным пока нет.

Между тем, большинство горожан, обсуждая ситуацию в соцсети, уверены, что владелец бюро не собирался насмехаться над горем людей, ведь строчка «Приходите снова» — стандартная в кассовых аппаратах.

К слову, похоронное бюро относится к микропредприятиям и зарегистрировано на ИП Шабанов Ю.И. Владелец бизнеса сам же является работником – чек возмущенным клиентам пробивал именно он. Находится точка продаж фактически в Новом Уренгое по улице Геологоразведчиков, 11 в ТЦ «Арктика».

Кроме того, что Юрий Шабанов занимается организацией похорон, согласно открытым источникам, он еще ведет розничную торговлю предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями, а также сувенирами, изделиями народных художественных промыслов.