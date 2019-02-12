Куда сходить 14 февраля 2019 года на Ямале

14 февраля все влюблённые отметят День Святого Валентина – праздник хоть и не наш, но любимый многими россиянами. В этот день влюблённые парочки ходят в кино, дарят друг другу подарки и стараются как-то удивить свою вторую половинку. Для таких голубков «Комсомольская правда – Ямал» подготовила обзор интересных событий праздничного дня.

ЧУМ ДЛЯ ВЛЮБЛЁННЫХ

Чум "выходного дня"Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Влюблённых из Салехарда приглашают встретить День Святого Валентина в живописном уголке Приуралья, в трёх километрах от окружной столицы, не доезжая до Аксарки. Здесь вас ждёт гостевой чум (и даже два) вместимостью 10 и 40 человек и пятичасовая программа выходного дня: мастер-класс по нарезке строганины, катания на снегоходе, оленьих упряжках, на горке, стрельба из лука и различные спортивные игры.

Гости смогут попробовать национальные ямальские блюда – уху, малосол, бульон из оленины, строганину из рыбы и мяса, северные ягоды. В сувенирной лавке можно приобрести работы известного ямальского резчика по кости Виктора Ядне.

Стоимость: взрослый билет – 1600 руб., детский (если парочка собирается со своим чадом) – 700 руб.

МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ ВЛЮБЛЁННЫХ

Специально ко Дню Святого Валентина в Ноябрьске (ул. Советская, 104) подготовили несколько мастер-классов, на которых можно сделать сувениры для второй половинки своими руками.

12 февраля в 17 часов - кулинарный мастер-класс «Печенье «Сердечки». Стоимость 500 р.

14 февраля в 18 часов – кулинарный мастер-класс «Пряники Сердца».

Стоимость: печенье и пряники вы постряпаете за 500 рублей с человека. Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (3496) 30-01-02.

«ВЛЮБЛЁННЫЕ СЛОНЫ»

Ещё одно праздничное мероприятие пройдёт 14 февраля в 19 часов в ноябрьском ресторане «Мечта» (ул. Холмогорская, 17). Здесь влюблённые парочки могут посетить арт-вечеринку «Влюблённые слоны», где научатся рисовать акрилом на двух холстах 40х60 см. Организаторы обещают, что это станет чудесным подарком и самым романтичным свиданием.

Стоимость: 3500 рублей.

ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Студенческий совет филиала ТИУ в Ноябрьске объявил для студентов конкурс на лучшую пару университета. По правилам участия, студентам нужно найти пару, сделать необычное, оригинальное фото, отправить фото в личные сообщения организаторам – сюда и сюда и ждать результатов.

Победителей объявят 15 февраля в 15 часов. За первое место победители получат два шарфа от ТИУ, за второе – мороженое на выбор, за третье – шоколадка на выбор.

С БОЛЬШОГО ЭКРАНА

Видеопрезентацию-объяснение в любви покажут перед фильмомФото: pixabay.com

Кинотеатр «Сезар» и МТРЦ «Солнечный» приглашают жителей Нового Уренгоя сделать своей половинке трогательный подарок – признаться в любви с большого экрана. Правда, сегодня, 12 февраля, последний день, когда можно отправить видео (разрешение 2048х858 scope, формат *.avi или *.mp4, длительность на более 30 сек). Вместе с видео организаторы просят отправить свои контактные данные для связи на почту или в личные сообщения группы.

Трогательные видеопризнания покажут 14 февраля перед фильмом, на который вы решите сходить.

«КОГДА ТЫ ПРОСНЁШЬСЯ»

Андрей Эмдин. Фото: Эксмо

В библиотеках «ЦБС Пуровского района» 14 февраля в 16 часов пройдет самый романтичный #ЛитМост в 2019 году. Организаторы зовут влюблённые парочки познакомиться с предпринимателем, блогером, автором популярного сообщества «Девушка, привет» Андреем Эмдином. В прошлом году он покорил сердца российских читателей, презентовав свою нашумевшую книгу «Отпуск», а в феврале выходит ещё одна – роман «Когда ты проснёшься».

В центре сюжета книги — загадочный остров, на котором можно прожить идеальную жизнь. Главный герой романа, любимец судьбы Александр Смирнов считает, что он попал в рай, и именно здесь встречает девушку своей мечты. Правда, переизбыток такого совершенного мира может превратить существование в ад, и освободиться из этой роскошной тюрьмы будет не так-то просто.

Любителей литературы ждут в Центральной районной библиотеке Тарко-Сале, библиотека п. Ханымей и библиотеке п. Пурпе.

КСТАТИ

В Новом Уренгое 14 февраля брак зарегистрирует всего одна пара, тогда как в прошлом году желающих не было вообще. В загсе это связывают с тем, что 14 февраля и в этом, и в том году выпадает в будний день.