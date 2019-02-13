2019-02-13T18:33:31+03:00
Общество

Солнечное гало над Ямбургом: оптическую иллюзию засняли очевидцы

Три Солнца осветили тундру утром 13 февраля
Анна Горлач
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Солнечное гало над Ямбургом Фото: очевидцевСолнечное гало над Ямбургом Фото: очевидцев
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Невероятно красивое природное явление наблюдали сегодня, 13 февраля, жители Ямбурга ЯНАО. Оптическую иллюзию под названием гало посчастливилось запечатлеть очевидцам, которые поделились снимками и даже видеозаписью с редакцией «Комсомольской правды».

«Заполярный круг. Тундра. Ямало-Ненецкий округ. 13 февраля. 9 часов утра. Очень красивое зрелище – три Солнца, гало называется, кто не видел. Здесь довольно-таки частое явление», - сообщает автор видео за кадром.

По сути, гало – радуга вокруг солнца, рассказывают специалисты. Вокруг светила образуется яркий круг, и с разных сторон от настоящего Солнца - его отражения. Когда на улице морозно, микрокапли влаги, которые находятся в атмосфере, замерзают и превращаются в ледовые кристаллы. При помощи воздушных потоков они собираются в определенных местах и принимают одинаковое положение. В какой-то момент времени эти кристаллы начинают отражать световые лучи от восходящего или клонящемуся к закату Солнца. Поэтому-то мы и видим дополнительные световые пятна, очень похожие на настоящее Солнце.

К слову, сегодня в районе Ямбурга -11°C, что довольно тепло для февраля, ветер дует юго-западный 8 м/с, влажность 89 %.

В древности удивительное зрелище часто сеяло страх и панику среди людей, которые считали гало недобрым знаком. Теперь же оно вызывает восхищение очевидцев и любопытство фотографов, которые стремятся профессионально запечатлеть явление.

Между тем, специалисты отмечают, что преломленный в кристаллах льда солнечный свет слишком ярок для наших глаз, а потому для безопасности наблюдать за сказочным гало лучше всего в солнцезащитных очках.

Гало над Ямбургом ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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