Дорожной инфраструктуре на Ямале дадут развиваться за счёт частных инвестиций

Депутаты Госдумы РФ 5 февраля приняли в первом чтении законопроект, который позволит строить дороги в районах Крайнего Севера без обязательного альтернативного бесплатного проезда. Это позволит существенно ускорить обеспечение транспортной инфраструктурой труднодоступные районы.

Внесение поправки в действующее законодательство инициировали на Ямале после решения о строительстве моста через реку Пур.

Концессионное соглашение о его возведении правительство Ямала и Региональная инфраструктурная компания подписали в декабре 2018 года. Подрядчиком проекта выступает АО «Мостострой-11». Открытие запланировано на 2021 год. Мост будет расположен на расстоянии около 100 метров от действующей понтонной переправы.

- Пуровский мост строится за счёт частных инвестиций, без бюджетных вливаний. Концессионер заинтересован построить мост качественно и в максимально короткие сроки, чтобы начать его эксплуатацию, - рассказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала, начальник управления дорожного хозяйства Алексей Федосов.

Сейчас проезд через реку организован по платной понтонной переправе. В межсезонье у жителей сразу нескольких районов возникают трудности с транспортным сообщением. Строительство моста решит проблему. Кроме того, проезд по переправе будет гарантированно бесплатный для всех легковых автомобилей и транспорта экстренных служб – эта норма закреплена в законопроекте. А для основных пользователей понтонного моста – грузовых машин нефтегазового сектора – стоимость будет существенно ниже, чем сейчас, сообщает праивтельстов ЯНАО.