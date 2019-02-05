2019-02-05T15:58:42+03:00
Экономика

Дорожной инфраструктуре на Ямале дадут развиваться за счёт частных инвестиций

Законопроект в Госдуме приняли в первом чтении
Анна Полякова
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Дорожной инфраструктуре на Ямале дадут развиваться за счёт частных инвестиций Фото: правительство ЯНАОДорожной инфраструктуре на Ямале дадут развиваться за счёт частных инвестиций Фото: правительство ЯНАО
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Депутаты Госдумы РФ 5 февраля приняли в первом чтении законопроект, который позволит строить дороги в районах Крайнего Севера без обязательного альтернативного бесплатного проезда. Это позволит существенно ускорить обеспечение транспортной инфраструктурой труднодоступные районы.

Внесение поправки в действующее законодательство инициировали на Ямале после решения о строительстве моста через реку Пур.

Концессионное соглашение о его возведении правительство Ямала и Региональная инфраструктурная компания подписали в декабре 2018 года. Подрядчиком проекта выступает АО «Мостострой-11». Открытие запланировано на 2021 год. Мост будет расположен на расстоянии около 100 метров от действующей понтонной переправы.

- Пуровский мост строится за счёт частных инвестиций, без бюджетных вливаний. Концессионер заинтересован построить мост качественно и в максимально короткие сроки, чтобы начать его эксплуатацию, - рассказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала, начальник управления дорожного хозяйства Алексей Федосов.

Сейчас проезд через реку организован по платной понтонной переправе. В межсезонье у жителей сразу нескольких районов возникают трудности с транспортным сообщением. Строительство моста решит проблему. Кроме того, проезд по переправе будет гарантированно бесплатный для всех легковых автомобилей и транспорта экстренных служб – эта норма закреплена в законопроекте. А для основных пользователей понтонного моста – грузовых машин нефтегазового сектора – стоимость будет существенно ниже, чем сейчас, сообщает праивтельстов ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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