Переоценка ценностей: ямальцев ждут изменения в сфере недвижимости

В этом году на Ямале начнется масштабная оценка земельных участков. Их поделят на категории и определят кадастровую стоимость, от которой зависит сумма земельного налога. Как именно будут оценивать объекты недвижимости, смогут ли собственники повлиять на итоговую стоимость и какие еще нововведения в сфере недвижимости ждут ямальцев? Об этом в интервью «Комсомольской правде - Ямал» рассказала директор департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа Олеся Швагер.

- Ямал, как и все регионы, переходит на новую систему проведения государственной кадастровой оценки. В регионе создано специальное бюджетное учреждение, которое будет курировать процесс. Для чего нужны эти изменения?

- Наша главная задача – получить полную и достоверную информацию обо всех объектах недвижимости в регионе. Сейчас при расчете налогов мы часто сталкиваемся с отсутствием необходимых сведений в ЕГРН. Нет координат участков, данных о виде разрешенной деятельности, не понятно, каменный дом стоит на участке или деревянный, в каком году он построен. А ведь это важнейшие ценообразующие факторы. Собственники часто жалуются на завышенную кадастровую стоимость, требуют перерасчета. Поэтому важно всесторонне оценить объекты недвижимости и на основании этих данных справедливо рассчитать сумму налогов.

Кроме того, благодаря новой системе сама процедура оценки станет прозрачнее. Раньше ее проводили частные организации, которые определялись по конкурсу, зачастую они приходили из других регионов. Поэтому получить информацию о ходе оценки или оспорить стоимость было сложно. Теперь на территории округа создано бюджетное учреждение «Государственная кадастровая оценка», в обязанности которого входит разъяснение и устранение замечаний.

- Как будет проходить оценка земельных участков? Смогут ли собственники участвовать в процессе?

- Собственники и арендаторы уже могли принять участие в оценочной кампании. В течение прошлого года каждый мог подать в бюджетное учреждение «Государственная кадастровая оценка» декларацию о характеристиках объекта недвижимости. Сейчас прием деклараций завершен. С 1 января оценку проводят специалисты. Летом мы планируем разместить в Интернете промежуточный отчет, в котором будут указаны сведения об объектах оценки и их характеристики.

- Если ямальцы решат, что стоимость их собственности рассчитали неправильно, могут ли они оспорить данные?

- Да, конечно. У граждан будет 50 дней на то, чтобы ознакомиться с отчетом и направить свои замечания. Их можно подавать в бюджетное учреждение или МФЦ лично, либо через портал государственных и муниципальных услуг. К замечанию можно приложить документы, подтверждающие наличие ошибок, а также декларацию о характеристиках объекта недвижимости. В ней следует указать не только данные, которые вносятся в ЕГРН, но и дополнительную информацию: расположение участка, удаленность от автомобильных дорог или водных объектов, наличие канализации, газопровода или других коммуникаций.

- Когда ямальцы получат обновленные платежки?

- Первые квитанции по земельному налогу, начисленному по новой кадастровой стоимости, ямальцы получат осенью 2021-го. После оценки земель промышленности, энергетики, транспорта и лесного фонда, которая пройдет в 2020-м период уплаты налога приходится на 2022–й. Объекты капитального строительства будут оценены только в 2021 году. Следовательно, квитанции с суммой налога на недвижимое имущество начнут приходить собственникам в 2023-м году.

- Будут ли предусмотрены льготы на уплату земельного налога, если да, то для кого?

- С этого года в пользу населения меняется порядок перерасчета налога для физических лиц. Теперь независимо от оснований перерасчет проводиться не будет, если это приведет к увеличению ранее уплаченной суммы налога. Кроме того, для лиц предпенсионного возраста, соответствующих определенным законодательством РФ условиям, предусмотрено право на налоговый вычет, уменьшающий налоговую базу на величину кадастровой стоимости 6 соток в отношении одного земельного участка.

Кроме того, органы местного самоуправления вправе дополнительно устанавливать налоговые льготы для отдельных категорий граждан. Многие муниципальные образования таким правом воспользовались. В основном льготы предоставлены социально незащищенным категориям населения: ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам многодетных семьей и другим. В каждом муниципальном образовании свой перечень льготных категорий.

Земельные участки поделят на категории и определят кадастровую стоимость, от которой зависит сумма земельного налога. Фото с сайта правительства ЯНАО

- В последнее время в сфере недвижимости произошел ряд законодательных изменений. Давайте об этом поподробнее. С 4 августа 2018 года законодательством предусмотрен уведомительный порядок документального оформления строительства объекта ИЖС и садового дома. В чем его суть? Что теперь является объектом ИЖС? Известно, что новое определение уточнили 4 августа 2018 года.

- По смыслу нового закона ИЖС - это отдельно стоящее здание не более 3-х этажей и 20 метров высотой. Что касается уведомительного порядка, то для дачных домов он вступит в силу только с 1 марта этого года. До этого времени еще действует упрощенный порядок оформления права на дом. Поэтом владельцам стоит поторопиться. После 1 марта вступят в силу новые правила: планируете строительство дома - направляете в орган местного самоуправления уведомление о начале строительства. Произойти это должно до того. как начнутся работы. После того как орган местного самоуправления получил уведомление, оно будет рассмотрено и гражданин получит ответ о том, что задуманное строительство соответствует нормам. На ответ муниципалитету отведено 7 рабочих дней.

- Что из себя представляет уведомление о начале строительства?

- Это документ, в котором гражданин описывает планируемую постройку. Необходимо приложить схему будущего дома и его расположения на участке. И вот это самое сложное. Потому что на самом участке могут быть какие-либо ограничения, например, там может проходить газопровод. Чтобы грамотно составить схему с учетом всех особенностей, лучше обратиться к кадастровому инженеру.

- С 1 января вступил в силу закон, который вводит определения «садовый» и «огородный» земельный участок. Как человеку узнать, какой вид у него в собственности? На что это может повлиять?

- Есть такое понятие - территориальное планирование. Территориальные зоны четко определены. Поэтому прежде чем совершать какое-либо действие – продавать, дарить землю или строить на ней дом, желательно выяснить всю информацию об участке. Это можно сделать, заказав выписку из ЕГРН, или посмотрев информацию на портале Росреестра. Эти данные могут повлиять на размер земельного налога или арендной платы.

Теперь что касается определений садовый и огороднический участок. С 1 января текущего года понятие дачного хозяйства упразднили оно автоматически считается садоводческим. Легальными остались две формы деятельности: СНТ - садоводческое некоммерческое товарищество и ОНТ - огородническое некоммерческое товарищество.