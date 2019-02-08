Ямальские учёные 8 февраля отмечают профессиональный праздник

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил ямальских ученых профессиональным праздником, который отмечается 8 февраля. В поздравлении главы региона говорится, что на Ямале ежегодно проходят десятки научных экспедиций. Специалисты следят за изменением климата, наблюдают за флорой и фауной хрупкой арктической экосистемы.

«Наши ключевые приоритеты – привлечение в Арктику молодых учёных и новаторов, научно-исследовательское сопровождение крупнейших инфраструктурных и промышленных проектов для развития Северного морского пути и поддержка экологического баланса в циркумполярном регионе», - подчеркнул губернатор.

На торжественной церемонии награждения в честь Дня науки в МВК им. И.С. Шемановского в пятницу замгубернатора ЯНАО, директор департамента внешних связей Александр Мажаров отметил, что наука на Ямале служит интересам населения и идеям безопасного освоения северных территорий.

Сотрудники Научного центра изучения Арктики удостоены благодарностей губернатора округа, награждены почётными грамотами и благодарностями Заксобрания округа, департамента агропромышленного комплекса, департамента по делам коренных малочисленных народов Севера, службы государственной охраны объектов культурного наследия.

В центре работают 40 учёных, из них 17 кандидатов наук и три доктора наук. Средний возраст ямальских исследователей моложе, чем в целом по стране, – 40 лет.

Среди проектов Научного центра изучения Арктики, реализованных в 2018 году, также необходимо отметить работы по восстановлению геокриологической наблюдательной сети на Гыданском полуострове, созданию системы геокриологического мониторинга в Салехарде, участие сотрудников в научном обеспечении разработки концепции развития оленеводства в ЯНАО.

Ямальские учёные вносят большой вклад в популяризацию научной деятельности в обществе. Являясь официальным партнёром Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+, Ямал выступил соорганизатором региональной площадки фестиваля в Ноябрьске. 200 школьников на площадке фестиваля записались в кружки научно-технического профиля.

Фото: правительство ЯНАО

Ко Дню российской науки ямальские учёные подготовили научно-популярную программу. Например, школьникам предложат сдать АнтиЕГЭ. Тестирование организует Научный центр изучения Арктики вместе с редакцией научно-популярного журнала «Кот Шрёдингера». Вопросы для юмористического экзамена придумывают сами ребята под руководством взрослых редакторов.