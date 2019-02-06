«Каким он был — певец Ямала?»: авторский дебют детей писателя состоялся

Дети знаменитого ямальского писателя Ивана Истомина свои воспоминания об отце собрали в уникальную книгу. Это первое издание, где с любовью и теплотой про него рассказывают близкие родственники, а не коллеги и современники. 7 февраля Ивану Истомину исполнилось бы 102 года.

Иван Истомин Фото: скрин видео буктрейлера

- Меня по-человечески восхищает сам писатель и его семья. Это человек, который преодолевал себя каждый день своей жизни. Парализованный с детства, он писал книги и картины зачастую всего одним пальцем. К тому же, он был мощным наставников для начинающих писателей нашего региона. Уверена, что в каждом уголке России есть такие самородки, и про них можно издавать книги, - рассказала «Комсомольской правде - Ямал» главный редактор книги, издатель и инициатор это проекта Ольга Аввакумова.

Ольга Аввакумова, главный редактор книги, издатель Фото: из личных архивов

Идея создания сборника «Каким он был — певец Ямала? Воспоминания детей Ивана Истомина» возникла еще в 2016 году, когда к 100-летию писателя шла работа по переизданию сказок.

- Наверное, моя активность стимулировала его детей. Они прислали мне свеженаписанный материал. После его прочтения было решено - нужно издавать по-настоящему: привлекла литературного редактора, дизайнера-верстальщика. Авторами книги стали Анатолий, Александр и Валентина - дети Ивана Истомина. Это их авторский дебют, - говорит Ольга Аввакумова.

«Каким он был — певец Ямала? Воспоминания детей Ивана Истомина»

На всю работу ушло 2,5 года. Сложнее всего было доказать, что новинка интересна и имеет право на жизнь. По мнению молодого издателя, книга не просто любопытна, но и способна вдохновлять людей и давать надежду: несмотря на тяжелые испытания можно быть оптимистичным человеком, помогать людям, заниматься творчеством и не сдаваться.

Книгу отпечатали в конце прошлого года. И теперь небольшой, но ценный тираж в 300 экземпляров расходится по рукам ценителей творчества Истомина. Издание распространяется через интернет. Сборники уже отправлены в Лабытнанги, Тверь, Минск, на очереди -Барнаул и Ноябрьск.

Кстати, издание вошло в реестр рекомендованных книг Советом по книгоизданию при Правительстве Тюменской области.