2019-01-23T08:22:14+03:00
Экономика

Сеть АЗС «Газпромнефть» дает скидку на 92-й бензин

Автолюбители сэкономят по рублю с каждого литра
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Фото предоставлено сетью АЗС «Газпромнефть»Фото предоставлено сетью АЗС «Газпромнефть»
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До 17 февраля на автозаправочных станциях сети «Газпромнефть» действует специальное предложение на бензины АИ-92 и «Опти-92». При заправке от 30 литров сеть предлагает клиентам скидку 1 рубль на каждый приобретенный литр.

Акция проходит на всех АЗС «Газпромнефти» в России, кроме автоматических. Скидка по специальному предложению не суммируется со скидками по другим акциям сети АЗС «Газпромнефть». Подробности и правила акции можно узнать на сайте www.gpnbonus.ru.

Согласно опросу, проведенному экспертами независимых профильных изданий «За рулем» и аналитическим агентством «Автостат» в конце 2018 года, треть российских автомобилистов регулярно использует бензин марки 92. По популярности он уступает лишь бензину с октановым числом 95 – им заправляются более половины опрошенных респондентов.

Действительно, для многих заправка 92-м бензином, да еще и по акции, – экономичное решение. При этом эксперты напоминают, что при выборе марки бензина следует, прежде всего, придерживаться рекомендаций, указанных производителем в инструкции и на лючке бака автомобиля.

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