Ямальцы решают, что положить в подарочный набор для новорожденных

Правительство Ямала разрабатывает набор подарков каждому новорожденному. Это не цветы и не конфеты, а необходимые вещи по уходу за малышом. Сообщение об этом появилось на официальной страничке департамента здравоохранения ЯНАО в социальной сети «В контакте».

Сейчас федеральный базовый перечень, согласно плану «Десятилетия детства», содержит следующие наименования отечественного производства: одеяло, пеленка, комбинезон, ползунки, боди, полотенце, распашонка, чепчик, подгузники, крем от опрелостей, присыпка детская и влажные салфетки. Однако каждый регион имеет право составить свой перечень.

«А что бы вы добавили в наш, ямальский? От нашей с вами активности зависит, что получат наши детки к своему рождению!» - с таким обращением выступил департамент, предлагая ямальцам поделиться своими идеями, основанными на собственном опыте.

- Сначала определимся с перечнем, затем будет понятен объем необходимых финансовых средств. Конкретные условия будут обозначены в Постановлении Правительства с учетом данного опроса, - сообщили в департаменте.

Северяне живо подхватили инициативу. Ямальцы предлагают дополнить набор клеёнкой, комплектом детского постельного белья, носочками, погремушкой, памперсами.

Кроме того, мамы считают, что в этом наборе очень нужна аптечка, куда вошли бы самые первые и необходимые препараты: ватки, перекись, зеленка, салфетки спиртовые, крем детский или присыпка или бепантен, клеенка.

Подарки начнут вручать, как только Постановление вступит в силу. Представители ведомства пояснили, что подарки планируется вручать всем новорожденным, независимо от этнической принадлежности.