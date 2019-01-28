На каждом шагу вас подстерегает опасность: в Надыме неизвестный обклеивает подъезд зловещими листовками

Жительница Надыма шокирует соседей своими посланиями, которые то и дело появляются на стенах в подъезде дома № 3 по улице Зверева. Листочки, содержащие жуткие по смыслу строки, написанные аккуратным почерком, кто-то заботливо приклеивает у окна.

«Малолетки, на каждом шагу вас подстерегает опасность: у этого окошка вы можете умереть от передозировки наркотиков…». Далее автор описывает череду трагедий, а на другом листе резюмирует: «Малолетки по дурацки живут и по дурацки умирают. Печально, но факт…» (орфография и пунктуация авт.)

Фото: группа "Злой и добрый надымчанин" vk.com

Ситуацию горячо обсуждают в местной группе «В Контакте». Сообщается, что такие «послания» каждую неделю оставляет женщина . По всей видимости соседи догадываются, кто пишет листовки. Анонимный автор поста, опасаясь, что дама может расправиться с правдолюбцами не подписывается.

По его словам, висит послание в холле в общежития. Коменданту говорилось об этом, но она, по всей видимости, не против таких речей, а может, даже активно поддерживает, поскольку это уже шестое по счету. До этого на подоконнике были наклеены синей изолентой могильные кресты.

«Просто у неё, наверное, настолько ненависть к молодёжи, что не знает, как выразить. Ребята собираются каждый день в общаге, так как идти-то некуда. После них там семечки, мусор остаётся. Но это же не повод проклинать так. Вообще жесть», - пишет аноним.

Фото: группа "Злой и добрый надымчанин" vk.com

Страсти по поводу смысла этих писем разгораются. Надым, буквально, разделился на два лагеря: часть считает эти строки угрозой, другие – предупреждением. Между тем, сомнения во вменяемости написавшего не покидают никого.

«Да я как-то не вижу здесь ненависть, тут нейтральное обращение, если б человек был на эмоциях, то не стал бы писать так ровно, человек долго размышлял, и писал, не торопясь и аккуратно. Она говорит о том, что они делают барагоз и безнаказанно», - уверен подписчик Грикорий К.

«Эта ерунда, как минимум, оскорбляет родителей. И не важно родителей дошколят или подростков, благополучных или не очень. Человеку, у которого есть дети, в принципе не очень «приятно» читать полупохоронные карканье. Да мне кажется и бездетному «оптимизмом» заразиться с утра не очень. Если даже это пишет уборщица, текст же должен содержать посыл, например - поддерживать чистоту, или типа того», - возражает Елена Т.

«Если твердолобым подросткам написать типа: «Ребята, хватит мусорить и шуметь...», то это бесполезно, т к никаких эмоций у них не вызовет. А прочитав эти послания, возможно кто-нибудь и задумается о своем бесполезном подъездном времяпровождении, о употреблении всяких веществ и до чего это может довести. Автор посланий, добавь к своей писанине иллюстрации в виде разложившихся легких, трупов, вышедших из окна нариков, алкашей в обоссаных штанах и т п, будет еще страшнее и поучительнее», - сурово предложила Таня Б.

«Ни в одном из посланий этой «дамы» даже намёка не было на просьбу, да даже упоминания того, что мусорить в этом месте, да и вообще в принципе плохо и нельзя. Нет там никакого положительного посыла, который смог бы изменить что-то», - считает Алена Б.

Ее поддержали горожане, воспринимающие писанину аморальной, оскорбляющей и противозаконной, а даму шокированные надымчане предлагают изолировать от общества «пока не свершилось что-то ужасное».

Сообщалось ли об инциденте в правоохранительные органы – неизвестно, хотя автора, обклеивающего стены листовками как минимум могут привлечь к административной ответственности.