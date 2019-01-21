Кровавая Луна в январе 2019 для ямальцев может предстать во всей красе

Сегодня, 21 января 2019, ямальцы могут стать свидетелями небесного шоу – затмения кровавой Супер-Луны. Жителям Крайнего Севера в этот раз особенно повезло. Полную фазу явления в России видно не будет, за исключением именно северян.

Все дело в том, что только в приполярных регионах, а также в Америке в это время будет ночь, и астрономическое события предстанет здесь во всей красе при условии безоблачной погоды, конечно.

Карта мест на земном шаре, где будут видны фазы лунного затмения Фото: timeanddate.com

Зрелище ожидается мистическое, поскольку светило в определенный момент приобретет глубокий красный оттенок.Так, например, для жителей Салехарда шоу начнется в 7.36 утра по местному времени. В 9.41 минуту Луна станет абсолютно красной, в 10.12 она максимально скроется из виду. В других городах Ямала предельную фазу затмения можно будет наблюдать с 9.07 до 9.38. Надо сказать, что следующее лунное затмение россияне смогут наблюдать лишь в 2022 году.

Яркое природное явление побудило людей связать его с суевериями и странными убеждениями. Астрологи же тоже не упускают шанс дать прогнозы знакам Зодиака, которые в целом сводятся к тому, что эмоции в этот период обостряются, а значимые действия подходят к кульминации или завершению. Кому-то «Кровавая луна» приоткроет завесу тайны, кому-то подскажет путь к успеху.