Врачи с Ямала расскажут на Первом канале, как спасали новорожденного и его маму в коме

Ноябрьские врачи, которые провели уникальную операцию, отправились в Москву для участия в программе Елены Малышевой «Здоровье» на Первом канале. Они прославились среди коллег после случая со спасением младенца из Пурпе, который родился у матери в коматозном состоянии.

Как сообщили «Комсомольской правде – Ямал» в ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ЦГБ», в записи программы примут участие главный врач Олег Шалаев, его заместитель по акушерству и гинекологии Арсен Арутюнянц и заведующий отделением реанимации для новорождённых Тимур Абдурахимов.

- Интерес представляет опыт выхаживания малышей с экстремально низкой массой тела и случай с новорожденным из Пурпе, - пояснила пресс-секретарь медучреждения Татьяна Холодная.

Как писала «Комсомолка», врачи Перинатального центра смогли спасти младенца в катастрофически сложной ситуации. Беременная женщина впала в кому, отравившись рыбой. Ей был поставлен диагноз ботулизм.

Единственным шансом на положительный исход стало проведение срочной операции - кесарева сечения на сроке 26-27 недель. Малыш появился на свет весом 790 граммов. Больше месяца его выхаживали врачи. После этого, 11 января 2019 года, когда малыш немного окреп, его транспортировали в столичную клинику - Научный центр здоровья детей. В Москву он направился в специальном кувезе в сопровождении врачей.

Пока мальчика обследуют. По словам докторов, его ждет непростое лечение, очень серьёзные операции и длительное выхаживание.