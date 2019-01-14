Двое студентов из Шурышкарского района получили награды за спасение детей

Ямальские студенты Максим Рочев и Денис Яценко получили награды за спасение детей. ЧП произошло 26 июля 2018 года в селе Мужи Шурышкарского района. Две девочки младшего школьного возраста едва не утонули, попав в сильное течение на реке.

Парни неподалеку от места купания заметили катер с включенным мотором, он него пошли волны. Рядом с катером без присмотра взрослых находились барахтались дети. Оказавшись на глубине и в сильном течении, девочки запаниковали и стали хвататься друг за друга, уходя под воду с головой.

Ребята тут же бросились на помощь. Максим подплыл к ним и, опёршись на плавательный матрас, вытащил одну девочку. Когда до тонувших добрался Денис, они вместе уже вытащили и вторую девочку из воды. Затянув их на матрас, спасители направились к берегу. К счастью, медицинская помощь девочкам не понадобилась, школьницы смогли самостоятельно отправиться домой.

Как позже признались парни, сами они плавают неуверенно. Но надвигавшаяся страх за жизнь маленьких и беззащитных девчонок моментально отодвинули на второй план собственные опасения. Однако героями ребята себя не считают, и уверены, что если бы не они, то на помощь обязательно пришел бы кто-нибудь другой.

Ребята награждены знаком почета «За особые заслуги» Всероссийской организацией ветеранов ОВД и ВВ МВД России за готовность бескорыстно прийти на помощь. Максим Рочев получил лично награды, Денис Яценко не смог присутствовать, поэтому награды переданы его дедушке. Вручили награды за мужество и ответственность, проявленные при спасении детей на воде начальник ОМВД России по Шурышкарскому району Альберт Джагапиров и глава Шурышкарского района Андрей Головин, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.