Ямальский младенец, родившийся у матери в коме, ждет операцию в Москве

Ямальский малыш, родившийся у жительницы Пурпе, которая впала в кому, в Москве ждет операции. Сейчас он на дообследовании врачей Научного центра здоровья детей, сообщила «Комсомольской правде – Ямал» пресс-секретарь ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ЦГБ» Татьяна Холодная.

Напомним, ребенка транспортировали в столичную клинику 11 января 2019 года после того, как ямальские врачи совершили чудо, сумев спасти в тяжелой ситуации и мать, и дитя.

Женщина впала в кому, отравившись рыбой. Ей был поставлен диагноз ботулизм. Единственным шансом на спасения стало проведение срочной операции - кесарева сечения на сроке 26-27 недель. Малыш появился на свет весом 790 граммов. Больше месяца малыша выхаживали врачи. Родители даже не сразу дали имя ребенку. У мальчика было только отчество и фамилия. Известно, что ребенка назвали – Адиль. Маму выписали из больницы еще в конце декабря 2018 года.

Ребенка отправили в Москву на операцию Фото: скриншот видео канала «Ямал-Регион»

Сейчас недоношенному новорожденному требуется специализированное лечение. Малыша из Пурпе на борт самолета подняли в специальном кувезе - это инкубатор для новорожденных, используемый с целью проведения экстренных процедур по реанимации. Устройство обеспечивает поддерживающую терапию у новорожденных. В Москву он направился в сопровождении врачей. По словам докторов, его ждет непростое лечение, очень серьёзные операции и длительное выхаживание

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