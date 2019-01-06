Жительница Салехарда, труженица тыла Ольга Буга отмечает 90-летний юбилей

Представители администрации Салехарда и городского совета ветеранов поздравили с юбилеем труженицу тыла Ольгу Ивановну Буга, которая отмечает 90-летний юбилей. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ветерану вручили цветы и подарок, пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни. Кроме того, зачитали поздравительную телеграмму от Президента России, в которой глава государства поблагодарил ветерана за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны и пожелал всего самого доброго.

Ольга Ивановна Буга родилась в Черновицкой области. В далёком 1940 году она вместе с родителями приехала на Крайний Север, окончила здесь школу и поступила в медицинское училище на фельдшера. По окончании учёбы по распределению была направлена в тундру.

Сама юбилярша вспоминает, что за три года «касланий» по тундре научилась многому, набралась жизненного и профессионального опыта.

- Лечила и детей, и взрослых, иногда тем, что дала природа, - говорит Ольга Ивановна.

Фото: администрация Салехарда

За плечами у труженицы тыла 55 лет трудового стажа, из которого 20 лет Ольга Ивановна проработала старшей медсестрой в кождиспансере, 30 лет - в окружном тубдиспансере.

Свой юбилей именинница встречает в кругу родных и близких. У неё две дочери, четверо внуков и два правнука. Несмотря на солидный возраст у Ольги Ивановны много сил и энергии, а в глазах по-прежнему «горит» огонек, как в молодости, когда занималась общественной работой, выпускала стенгазеты, участвовала в капустниках.