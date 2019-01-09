Ямальские врачи помогли матери, впавшей в кому, родить ребенка весом 790 грамм

Ямальские врачи совершили настоящее чудо. Медикам удалось спасти ребенка, родившегося у впавшей в кому жительницы ЯНАО. Жизни молодой мамы теперь тоже уже ничего не угрожает. Женщина оказалась в таком состоянии из-за отравления рыбой.

Беременная Сабина Казиева стала одной из пострадавших, госпитализированных в реанимацию Губкинской больницы. У всех шестерых членов ее семьи из соседнего поселка Пурпе диагностировали ботулизм. Они признались, что ели вяленую рыбу, купленную с рук. Одного из отравившихся спасти не удалось, позже он скончался в реанимации.

На помощь губкинским врачам, которые самоотверженно боролись за жизнь женщины в положении, приехал из Ноябрьска заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ЦГБ» Арсен Арутюнянц. Именно он провел сложнейшую операцию, спасшую жизнь младенца.

Операцию провел заместитель главврача по акушерству и гинекологии ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ЦГБ» Арсен Арутюнянц Фото: ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ЦГБ»

По его словам, ботулизм от матери к ребенку не передается, однако спасти плод во время сердечно-легочную реанимацию почти невозможно.

Кесарево сечение северянке провели на сроке 26-27 недель. Малыш появился на свет весом 790 граммов. После родов младенца на реанимобиле доставили в Ноябрьск, позже привезли в больницу и его мать, которая вышла из комы и находилась в инфекционном отделении.

- Состояние ребенка оценивается как стабильное, он самостоятельно дышит. Решается вопрос транспортировки его в Москву. Маму выписали еще до нового года, - сообщила «Комсомольской правде – Ямал» пресс-секретарь ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ЦГБ» Татьяна Холодная.

Отметим, сразу же после происшествия Следственным отделом по г. Губкинский СУ СК РФ по ЯНАО началась доследственная проверка по факту отравления жителей пос. Пурпе. Начался поиск очевидцев, были изъяты образцы продуктов, которые употреблялись в пищу, назначен комплекс судебных экспертиз.

Сейчас правоохранители разыскивают автомобиль, с которого неизвестные торговали замороженными мясом и рыбой.