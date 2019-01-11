2019-01-11T14:45:27+03:00
Общество

Малыш, родившийся у матери в коме, отправлен из Ноябрьска на операцию в Москву

Новорожденный немного окреп и набрал в весе
Анна Горлач
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Четверых ямальских младенцев отправили в Москву на операции Фото: скриншот видео канала «Ямал-Регион»Четверых ямальских младенцев отправили в Москву на операции Фото: скриншот видео канала «Ямал-Регион»
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Четверых ямальских младенцев с серьезными патологиями отправили из Ноябрьска в Москву в Научный центр здоровья детей. Все они уже готовятся к операциям. Один из них – ребёнок, родившийся у жительницы Пурпе, которая впала в кому после отравления.

Напомним, ЧП произошло в начале декабря. Ей был поставлен диагноз ботулизм. Было принято решение экстренно сделать кесарево сечение. Как писала «Комсомольская правда – Ямал», врачи совершили чудо – спасли и маму, и малыша. Кесарево сечение северянке провели на сроке 26-27 недель. Новорожденный появился на свет весом 790 граммов. Сейчас ребенок немного окреп и набрал в весе. В момент отправки он уже был 950 грамм. Для него специально прислали кувез.

Между тем, всем четверым малышам, отправленным в столичную клинику, требуется специализированное лечение. На спецборт подняли младенца также из Ноябрьска с врожденной аномалией развития аорты, ребенка из Салехарда, страдающего врожденным пороком развития пищевода. Малыш с опухолью доставлен из Муравленко.

- Двоих детей сопровождали мамы. Остальные родительницы, вероятно, прибудут в Центр позже. Там есть условия для их размещения, - пояснила «Комсомольской правде – Ямал» пресс-секретарь ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ЦГБ» Татьяна Холодная.

По словам врачей, малышей ждет непростое лечение, очень серьёзные операции и длительное выхаживание. Детей уже распределили по отделениям.

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