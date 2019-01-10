Ямальские туроператоры оценят потенциал Шурышкарского района

Ямальские туроператоры «Ямалтура», «Ясавэя» и «Discover Yamal» отправились в Шурышкарский район, чтобы ознакомиться с деталями маршрута для его дальнейшего продвижения. Трехдневная экспедиция стартовала 9 января на трэколах.

Эта поездка позволит туроператорам оценить качество предлагаемого тура, обсудить возможность сотрудничества и связанные с погодными условиями детали организации поездок для туристов.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, программа тура началась с посещения природно-этнографического парка «Живун» под открытым небом в хантыйской деревне Ханты-Мужи, основанной в начале 18 века. Туристы могут пожить в чумах и попробовать северные деликатесы, например, блюда из оленины, глухаря, медвежатины, хлеб из глиняной печи. Затем туроператоры проехали на снегоходах к месту проведения медвежьего праздника и попробовали свои силы в стрельбе из лука и метании копья, примерили национальную одежду, послушали мифы и легенды северных народов.

10 января запланирован выезд в рыбацкую деревню Рользин-горт в верховьях реки Сыня. После знакомства с повседневной жизнью рыбаков пройдут переговоры с оленеводами о возможности приёма туристов. Вечерний переезд в районный центр – село Мужи – позволит остановиться в урочище «Кресты», откуда открывается завораживающая панорама на Обь.

В заключительный день тура, 11 января, основные мероприятия пройдут в селе Мужи. Запланирована экскурсия по селу с посещением районного музея и дома-музея «Коми изба». Туроператоры побывают в будущем торгово-туристическом комплексе «65-я параллель». Здесь разместятся фотостудия, специализированный туристический магазин, пункт проката снаряжения, выставочный зал и мини-хостел.

О задаче развития арктического туризма в своём послании говорил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

- Уверен, развитию туризма будет способствовать строительство моста через Обь. Прилетев в Салехард, можно будет уже через час оказаться у подножья Полярного Урала. Это отличная возможность для развития экологического туризма, - подчеркнул глава региона, выразив убеждение в том, что на Ямале есть всё необходимое, чтобы стать центром арктического туризма.