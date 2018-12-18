2018-12-18T10:30:14+03:00
Дом. Семья

«Ивлеева бы оценила»: на Ямале установили горку с неприличной подсветкой

Мастерство художников уже успели оценить по…достоинству [фото]
Алексей КОСЕНЧУК
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Фото: администрация НоябрьскаФото: администрация Ноябрьска
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Жители Ноябрьска, как известно, люди креативные и с богатой фантазией. Вот и ледовый городок старались сделать максимально оригинальным и сказочным: ледяные скульптуры, новогоднее оформление и горки, чтобы детишкам было где покататься. Одну из горок решили украсить волшебной подсветкой в виде «каменного цветка» по произведению русского писателя Павла Бажова. Однако, вместо сказочного растения, ноябряне увидели «кое-что неприличное».

Фотография инсталляции, которую искусно выполнили ледорезы, опубликовали в одном из городских пабликов. Абсолютное большинство согласилось с тем, что «каменный цветок уже давно не тот», а подсветка напоминает «кое-что фаллическое». По мнению горожан, такую подсветку явно оценила бы блогер и телеведущая Настя Ивлеева. Ранее в интернет-шоу «Вдудь» девушка рассказала о том, что для неё «размер имеет значение», что породило массу мемов, шуток и даже песенных хитов.

Новогоднее настроение в Ноябрьске. Фото: соцсети

Новогоднее настроение в Ноябрьске. Фото: соцсети

Впрочем, некоторые ноябряне отмечают, что «нужно очень постараться, чтобы что-то там разглядеть». По ледовому городку гуляют и взрослые, и дети, но далеко не всем показалось, что горка выглядит неприлично.

- Вы заколебали придираться! Что вы там употребляете – непонятно, отстаньте от городка! Вы представляете, сколько сил было на это потрачено, сколько лёд этот заготавливали, а потом с речки на берег на себе тащили. Тут выстраивали, вырезали, а вы о всём плохое видите, - защищают строителей горожане.

Торжественное открытие ледового городка и главной городской ёлки в Ноябрьске прошло 15 декабря. Ребятишек и взрослых развлекали Дед Мороз, Снегурочка, снеговики и Ямал Ири, которые приехали на праздник на сказочных санях. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, работой по украшению города занималась большая команда. В частности, сотрудники управления культуры Ноябрьска и ижевские художники, чьё мастерство горожане уже успели оценить по…достоинству.

Напомним, ровно три года назад в Ноябрьске разразился скандал из-за «неприличной» ёлки. Тогда горожан порадовала ель, установленная у ДК «Магистраль», в форме мужского детородного органа. Позже депутат Виталий Милонов призвал «срочно заменить» ёлку и оперативно проверить, сколько денег было потрачено на её установку. Впрочем, его мнения так никто и не прислушался.

Ель в Ноябрьске у ДК "Магистраль", Фото предоставила М. Дорошук

Ель в Ноябрьске у ДК "Магистраль", Фото предоставила М. Дорошук

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