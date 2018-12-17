2018-12-17T14:02:44+03:00
Происшествия

На Ямале погиб трёхлетний ребёнок, задохнувшись в барабане стиральной машины

Следователи возбудили уголовное дело
Алексей КОСЕНЧУК
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На Ямале погиб трёхлетний ребёнок, забравшись в барабан стиральной машиныНа Ямале погиб трёхлетний ребёнок, забравшись в барабан стиральной машиныФото: pixabay.com
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На Ямале, в городе Губкинский, расследуют гибель трёхлетнего мальчика. В ночь на 13 декабря, пока родители спали, их сын беспрепятственно прошёл в ванную комнату и залез внутрь стиральной машинки. По предварительным данным, смерть малыша наступила в результате механической асфиксии, вызванной нахождением в барабане «стиралки».

Бездыханное тело Ромы нашли сами родители. Проснувшись ночью, они увидели, что их сына нет в кровати и отправились его искать. Поиски привели супругов к запертой стиралке, где и находилось тело. По неподтверждённой пока информации, погибший Ромка – не единственный ребёнок в семье, есть ещё и маленькая дочурка. Пользователи соцсетей предполагают, что дети могли играть в прятки посреди ночи, и девочка заперла брата в стиральной машине.

В пресс-службе СУ СО СК РФ по ЯНАО корреспонденту «Комсомольской правды – Ямал» подтвердили информацию о возбуждении уголовное дела по делу «Причинение смерти по неосторожности».

- В настоящее время следствие проводит мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела продолжается, - подчеркнули в ведомстве.

По версии следствия, родители не предприняли необходимых мер, чтобы обеспечить безопасность сына. Если их вина будет доказана, супругов ждёт наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

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