2018-12-11T21:20:31+03:00
Общество

Номер полуголой танцовщицы перед детьми возмутил жителей Ямала

Выступление второй день бурно обсуждается в соцсетях [ВИДЕО]
Марина АНТОНОВА
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Номер полуголой танцовщицы перед детьми возмутил жителей ЯмалаНомер полуголой танцовщицы перед детьми возмутил жителей Ямала
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Социальные сети Нового Уренгоя гудят, обсуждая конкурс для молодежи «Звезда Ямала». Одна из участниц исполнила на сцене танец на пилоне – шесте, который часто используют в стриптизе.

В зале и за кулисами в это время было много детей, в том числе и дошкольного возраста. Родители возмутились, как такой откровенный номер мог попасть в программу выступлений вместе с малышами.

Одна из мам в зрительном зале записала выступление девушки на видео и выложила в соцсетях. Она с гневом написала, что в субботу, 8 декабря, отправила своего 6-летнего сына на детский конкурс в центр «Молодежный» и пришла в ужас от выступления одной из участниц.

«Пока дети волновались за кулисами одна из участниц устроила срамоту на пилоне, - заявила горожанка. - Детский конкурс проводится, а тут – полуголая баба. Куда мир катится? Если бы знала, ребенка на конкурс не пустила! Дети участвовали и, представьте себе, эта баба в трусах танцевала».

Женщина также отметила, что ее шестилетний сын «с открытым ртом смотрел на сцену».

К слову, большинство горожан поддержали возмущения.

- Моя 4-летняя дочь в передних рядах стояла. Я даже не знала, что ей ответить на вопрос, почему тетя голая пришла, - с гневоим отметила Алсу Х.

Некоторые горожане задались реторическим вопросом: «Кто-то ответит за это?»

- Есть очень красивые номера на пилоне и совсем не пошло. А эта, такое ощущение, что фильм ужасов снимают. Кроме того нужно думать головой, на каком мероприятии находишься, - поддержала возмущения Елена Г.

Одна из жительниц города Анна Ч. попыталась заступиться за девушку, напомнив, что конкурс талантов был без возрастных ограничений. И танцовщица подала заявку на участие по всем правилам.

- Я не думаю, что ее осведомили о "соперниках", - добавила Анна. – Организаторы сгребли всех в кучу, и родители видели, что пилон устанавливают на сцене. Понятно же, что не книги будут под ним читать. Могли бы вывести детей из зала или завести за кулисы. Все стояли и смотрели, а возмущаться начали только на следующий день.

Как уточнили в управлении по работе с молодежью и общественностью администрации Нового Уренгоя, данный номер был заявлен как оригинальный жанр, в который, наряду с цирковым искусством, входит полидэнс. Сама танцовщица была в бежевом трико, поэтому могло показаться, что она не одета.

Творческий конкурс был отборочным этапом ко Дню молодежи и изначально планировалось участие артистов в возрасте от 14 до 35 лет. Но оказалось много желающих среди детей младшего возраста и им пошли на уступки. Предварительных репетиций не предполагалось. Все участник выходили с готовыми номерами на сцену.

К слову, видео моментально разлетелось по соцсетям далеко за пределами Ямала и набирает тысячные просмотры и демятки комментариев. И если на Ямале большинство людей возмущены, то на "большой земле" к выступлению девушки относятся куда лояльнее.

Танец на пилоне перед детьми возмутил родителей Нового Уренгоя.

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