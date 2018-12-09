2018-12-10T08:28:26+03:00
Происшествия

На Ямале полицейский застрелил напавшего на него рецидивиста-туберкулёзника

По предварительным данным, участковый сделал это правомерно
Алексей КОСЕНЧУК
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На Ямале полицейский застрелил напавшего на него рецидивиста-туберкулёзникаНа Ямале полицейский застрелил напавшего на него рецидивиста-туберкулёзникаФото: Татьяна Коркина
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На Ямале участковый уполномоченный ОМВД России по городу Ноябрьску застрелил одного из пациентов туберкулезного отделения Вынгапуровской больницы. Причём сделал это правомерно, основываясь на законе «О полиции».

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в пресс-службе УМВД по ЯНАО, случай произошёл вчера, 8 декабря, во время отработки вызова. В дежурную часть полиции поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что двое стационара провоцируют конфликт и ведут себя агрессивно. Да и находились они, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения.

Чтобы обуздать мужчин, на место происшествия выехал участковый уполномоченный полиции. Пока он разбирался в происходящем, буйные пациенты напали на него, начали избивать и попытались завладеть его табельным оружием. Однако попытка похищения оружия не удалась – страж правопорядка успел вытащить пистолет и выстрелил. От полученных ранений один из нападавших скончался на месте происшествия.

Сейчас личности злоумышленников установлены, ими оказались двое ранее судимых местных жителей. По неподтверждённой пока информации, убитого звали Алексеем.

Во время предварительной проверки установлено, что полицейский применил табельное оружие правомерно. Сейчас факту проводится дальнейшая проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Отметим, что следователи в Ноябрьске уже начали проверку после стрельбы в Вынгапуровском тубдиспасере.

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