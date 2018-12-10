В Югре наградили лучших в труде и творчестве

Югорчане празднуют 88-летие со Дня образования автономного округа. В пятницу, 7 декабря, в столице автономного округа Ханты-Мансийске прошло сразу несколько мероприятий, приуроченных к дню рождения региона. Среди них вручение наград за многолетний труд и развитие разных сфер округа, а также за победу в творческом конкурсе «Югре-900!».

ЗЕМЛЯ СИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Жителям Югры, чьи заслуги перед страной и регионом достойны высочайшей оценки, вручили награды на праздничном концерте, посвященном Дню образования автономного округа. 3 государственных и 29 наград правительства региона они получили из рук главного федерального инспектора по Ханты-Мансийскому автономному округу Андрея Руцинского и губернатора региона Натальи Комаровой, сообщили в службе информации портала «Открытый регион – Югра».

Андрей Руцинский назвал людей, чей труд позволяет осваивать уникальные природные богатства и ресурсы, главным богатством округа. А Наталья Комарова подчеркнула, что всё это сильные, волевые, душевные люди.

- Всех нас объединяет ответственность перед Югрой, любовь к ней! Благодарю вас за талант, ответственность, верность выбранному делу, – обратилась к югорчанам глава автономного округа и отметила, что поздравления принимают те, кто занят в образовании, здравоохранении, культуре, нефтегазовой промышленности, законотворческой деятельности.

3 государственных и 29 наград правительства региона они получили из рук главного федерального инспектора по Ханты-Мансийскому автономному округу Андрея Руцинского и губернатора региона Натальи Комаровой. Фото: Штаб правительства Югры

Так, например, президентской награды были удостоены заместитель гендиректора ПАО «Сургутнефтегаз» Валерий Татарчук и гендиректор ООО «Стройзаказчик» Вячеслав Волков. Им вручили ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени соответственно.

А генеральный директор Югорской региональной электросетевой компании Михаил Козлов и машинист компрессорных установок цеха подготовки и перекачки нефти №4 «Самотлорнефтегаза» Сергей Шарапов получили благодарственные письма полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе.

Наградами правительства региона были отмечены также многодетные матери, некоторые из них, например, Светлана Белекова из Октябрьского района и Татьяна Корсакова из Сургутского района, воспитывают по восемь детей, но при этом ведут активную творческую и общественную жизнь. Им и таким же смелым женщинам вручили медали автономного округа «Материнская слава».

ЗЕМЛЯ ТАЛАНТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ

До 15 декабря в Государственной библиотеке Югры каждый желающий сможет увидеть лучшие работы конкурса «Югре-900!». В электронном виде их можно посмотреть на портале «Открытый регион – Югра».

Соревнование среди талантливых югорчан входило в программу конкурсных мероприятий научно-просветительского проекта «Многовековая Югра», посвященного 900-летнюю с момента первого упоминания Югры в русских исторических летописях. Награждение победителей конкурса было приурочено к Дню округа и проходило 7 декабря в стенах библиотеки.

Как рассказали координаторы проекта, всего в конкурсе было 6 номинаций и 3 подноминации, на которые жители со всех городов и районов Югры подали 678 работ. Формат их был разнообразный – стихи, рассказы, фотографии, рисунки, истории в соцсетях, видеоролики. Самыми активными муниципалитетами стали Сургут, Белоярский, Березовский, Нижневартовский и Ханты-Мансийский районы. Победителей конкурса выбирали по итогам интернет-голосования и через обсуждение работ профессиональным жюри. Таким образом в каждой номинации и подноминации был определен победитель и два призера.

По словам директора Открытого региона — Югра, руководителя межведомственной рабочей группы Оксаны Макеевой, работы жителей пронизаны любовью к Югре. Фото: Штаб правительства Югры

По словам директора Открытого региона — Югра, руководителя межведомственной рабочей группы Оксаны Макеевой, работы жителей пронизаны любовью к Югре, желанием оставить свой след в истории региона.

- Конкурс в очередной раз показал, что Югра богата талантливыми людьми. Самому младшему участнику, Арипову Тимофею из Нижневартовска, всего 1 год и 8 месяцев. Самой старшей участнице, также представительнице Нижневартовска, Казариновой Клавдии Георгиевне — 87 лет, — отметила Оксана Макеева.

Директор Открытого региона — Югра назвала собранную библиотеку работ участников самым главным результатом Каждая работа будет передана в архив и навсегда войдет в историю Югры.

Участники высоко оценили конкурс за то, что он мотивирует людей изучать историю и развивать регион и страну.

- Мне очень нравится этот конкурс, потому что он заставляет серьезно вникнуть в историю Югры, историю народа Югры и всех, кто нашу Родину поднимает, - отметил Виктор Абрамчук из Ханты-Мансийска, который стал победителем в номинации «Идея для цикла исторических мультипликационных фильмов».

71-летний Николай Вторушин из поселка Бобровский победил в подноминации «Поэзия» номинации «Сочинение о своем городе, поселке, истории семьи». За долгий срок жизни он написал много стихов, но то, с которым югорчанин вышел на конкурс и для него, и для жюри стало открытием.

- У меня память уже стала девичья - плохо помню, что написал, а написал я, конечно довольно много. Но вот это стихотворение «Любите Югру» я запомнил на всю жизнь. Спасибо организаторам за высокую оценку, - сказал он.

Поздравила участников член конкурсного жюри Мария Волдина, известная народная сказительница, писатель и поэт, почетный житель Югры.

- Вы в своих работах очень интересно и красиво показали то, что увидели в 900-летней истории нашего родного края. Спасибо всем за участие! Света и добра всем вам! – обратилась к ним Мария Волдина.