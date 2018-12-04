За 5 лет на территории Ямала появится 12 новых учреждений здравоохранения

Оказание качественной медицинской помощи, забота о здоровье ямальцев – один из приоритетов работы окружного правительства. Об этом, выступая с ежегодным докладом о положении дел и перспективах развития Ямала, заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Глав округа напомнил, что этой осенью в ноябрьской больнице открылось первое на Ямале отделение медицинской реабилитации. В ближайшие 3 года планируется ввести в эксплуатацию 6 новых больниц и поликлиник. Строительство ещё 12 учреждений здравоохранения предполагается завершить в течение 5 лет, в том числе поликлинику в Ноябрьске, педиатрический комплекс в Губкинском и участковую больницу в Антипаюте.

- Уже сейчас начинается проектирование радиологического отделения для пациентов с новообразованиями. На Ямале будет сформирован полноценный центр для борьбы с онкологией, - рассказал Дмитрий Арюхов. - Ежегодно уносят большое число жизней в округе и болезни системы кровообращения. Необходимо развивать диагностику – и оказывать помощь таким больным на территории всего Ямала.

Губернатор подчеркнул, что современное оборудование должно быть в каждом крупном городе округа. Это позволит оперативно доставлять пациентов из соседних районов, чтобы остановить необратимые последствия инсультов и инфарктов.

Фото пресс-службы правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

- Мы должны расширять доступность медицинской помощи, в том числе и для жителей отдалённых поселков и тундровиков. Ко мне обратились жители и глава Тазовского района. Им необходим новый медицинский городок и строительство начнется уже в следующем году. Благодаря появлению новой больницы качественно улучшится уровень медобслуживания жителей Гыданской тундры, - заверил Дмитрий Артюхов.

Глава округа акцентировал внимание собравшихся на том, даже самая продвинутая больница не представляет ценности без доктора высокой квалификации. В этой связи врачи должны совершенствовать свои знания и становиться лучшими.

- Это благородная работа, но она требует от врача постоянного развития, иначе жители справедливо остаются порой недовольны. Само врачебное сообщество должно определить, что конкретно необходимо для повышения уровня медицины, - выразил мнение губернатор, поручив директору профильного департамента организовать эту работу и выйти с чёткими предложениями.

Актуальность озвученных главой округа предложений в этой части высоко оценили и представители общественности. Так, по словам заместителя исполнительного директора Центра развития гражданских инициатив ЯНАО Кирилла Истомина, медицина - это один из раздражающих население факторов согласно социологическим исследованиям.

Фото пресс-службы правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

- Увеличение количества объектов оказания помощи - актуально и в разрезе федеральных задач, и непосредственно граждан, желающих получать доступную медицинскую помощь. Прежде всего, диагностическую. В округе, преимущественно, проживает трудоспособное население. Поэтому раннее выявление и лечение многих заболеваний актуально. Запрос на полноценный медицинский кластер у населения есть, - подчеркнул Кирилл Истомин.

Он добавил, что губернатор поднял и вопрос обеспеченности квалифицированными кадрами, которое должно опережить развитие самих объектов здавоохранения, а главное – умение специалистов работать с населением.

- Глава региона не просто озвучил предложения, но и дал конкретное поручение руководителю профильного департамента проработать данный вопрос. Это новое веяние, - подчеркнул Кирилл Истомин.