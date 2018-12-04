На Ямале приняты беспрецедентные меры поддержки для улучшения жилищных условий жителей округа

В ближайшие три года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа будут реализованы беспрецедентные меры поддержки, направленные на улучшение жилищных условий ямальцев. Об этом, выступая со своим первым посланием региональному парламенту и жителям округа, заявил губернатор Дмитрий Артюхов.

Глава округа отметил, что Ямал чувствует себя уверено, у округа сильные бюджетные показатели, благодаря четко выстроенной системе региональных льгот работы с недропользователями. Вместе с тем, задача региональной власти правильно определить приоритеты расходования бюджетных средств.

- Мы продолжим дальше направлять основной объем средств на образование, медицину, социальную сферу. Это направление составляет 80% наших расходов, - отметил Дмитрий Артюхов.

Глава округа подчеркнул, что Ямал всегда был устремлен в будущее. В числе амбициозных задач - запуск Северного широтного хода-2, где содержится нетронутый запас углеводородов и государственная задача по развитию северного-морского пути.

- Такие крупные проекты нужны Ямалу, чтобы реализовывать текущие задачи улучшения качества жизни жителей нашего округа. Наиболее острые из них - изменение жилищных условий ямальцев, переселение из авариного фонда и повышение доступности жилья, обновление всей дорожной сети, повышение оказание медицинской помощи, - определил Дмитрий Артюхов.

Губернатор подчеркнул, что современная жизнь в Арктике должна быть комфортной. В ближайшие три года правительство округа планирует увеличить объемы ввода жилья на 310 кв.м. - это более 5,5 тысяч новых квартир, вводимых ежегодно. По словам Дмитрия Артюхова, на Ямале действует большое количество программ, но их необходимо актуализировать.

- За это время жители округа активно обращались ко мне через социальные сети. Много просьб поступало относительно жилья для молодых семей. Люди переживают, что пока стоят в очереди, достигают возраст 35 лет и утрачивают свое право на получение жилья. В этой связи мы приняли два принципиальных решения. Первое – увеличили общее число самих социальных выплат. Уже в следующем году их получат в двое больше семьей, а также в три раза увеличиваем обеспечение программ, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Так, размер самой субсидии составит до 40% стоимости квартиры. Параллельно будут введены меры поддержи для врачей, учителей, педагогов дополнительного образования, тренеров. Такими субсидиями ближайшие три года планируется обеспечить 2000 специалистов. Кроме того, Новом Уренгое и Губкинском планируется запустить пилотные проекты по льготной ипотеке.

Глава округа подчеркнул, что продолжится активная работа по переселению ямальцев из аварийного жилья в новые, современные квартиры. До конца 2019 года, новоселье отметят 5000 тысяч семьей, ближайшие три года – 10,5 тысяч семей.

- Сегодня много сделано и в области развития социальной инфраструктуры. На Ямале постоянно растет число детей. Вырастают целые микрорайоны, в которых, к сожалению, не всегда есть детский сад и учреждения образования для детей. Это еще одна задача, над которой нам предстоит работать, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.