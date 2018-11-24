Югра - это семья: Наталья Комарова отчиталась о работе правительства и задала приоритеты на будущее

Мощным и содержательным назвали парламентарии региона выступление губернатора Югры Натальи Комаровой. Глава автономного округа сегодня, 24 ноября, отчиталась о результатах деятельности правительства и обозначила приоритетные направления для развития Югры в 2018 году. И главное тут не экономические показатели, а реальное улучшение жизни в регионе, «Комсомолка» собрала наиболее важные направления, которые обозначила губернатор Югры.

Выступление Натальи Комаровой было не просто отчетом, но обращением ко всем жителям региона. О какой бы сфере экономики и социальной жизни она ни сказала, все так или иначе сводилось к определенной стратегической цели – сохранить стабильность в регионе и повысить качество жизни югорчан. Все-таки ее миссия как главы региона – забота о каждом жителе Югры. И потому губернатор держит руку на пульсе событий в регионе, выстраивает долгосрочную стратегию и добивается ее выполнения.

ПЛАН ГУБЕРНАТОРА = ПЛАН КОМАНДЫ ЮГРЫ = ПЛАН КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ

Наталья Комарова напомнила, что в 2018 году состоялись форсайт-сессии, где югорчане предложили 4402 решения, которые были направлены на реализацию национальных целей, определенных Президентом России Владимиром Путиным. По итогам той работы, с максимальным вовлечением граждан в принятие управленческих решений, были выработаны креативные идеи и предложения, названы «коллективные цели» и пути их достижения.

- Работа такой многотысячной командой будет продолжена при реализации задуманного, в том числе в составе окружных проектных команд, - обозначила она будущее региона.

По сути, губернатор таким образом определила приоритеты 2019 года с учетом мнения югорчан. Так что можно не сомневаться, 2019 год станет для Югры годом высоких результатов по многим сферам жизни региона. К тому же базис для этих прорывных действий был заложен ранее, в том числе и за счет установившейся макроэкономической устойчивости.

«МЫ – ДЛЯ ЮГРЫ, ЮГРА – ДЛЯ РОССИИ»

На обеспечении этой макроэкономической устойчивости были сконцентрированы усилия Правительства в 2018 году. В результате, по словам Натальи Комаровой, один из ключевых итогов - увеличение валового регионального продукта на 2,7%. В общем-то это рекорд - он впервые преодолел планку в 3 триллиона 396 миллиардов рублей.

- Привлечено 967 миллиардов инвестиций, их доля в ВРП составила 28,5%. По объему инвестиций на душу населения Югра занимает третье место среди регионов России. На поддержку отраслей экономики в текущем году был направлен каждый четвертый рубль консолидированного бюджета. Это вложения в рабочие места, в локализацию стратегических компетенций в Югре, - обозначила достижения Югры Наталья Комарова.

Она отметила, что впервые за 10 лет прогнозируемые объемы добычи нефти в Югре по итогам 2018 года – на уровне прошлого года. А стабилизация объемов добычи нефти – важный результат.

- Прогнозы ведущих энергетических агентств и компаний сходятся в главном: даже в самых труднореализуемых сценариях уровень спроса на углеводороды к 2040 году будет выше, чем сегодня, - сказала она и добавила, что с устойчивостью отрасли связано благополучие каждой югорской семьи и этот фактор необходимо учитывать.

Следующим шагом она поручила экономическому блоку правительства в 2019 году синхронизировать возможности налоговой системы с необходимостью достижения национальных целей развития. Попросила глава региона подключиться и деловое сообщество Югры - предпринимателей, экспертов.

Усилия, вложенные в экономику Югры, позволят открыть регион заново.

Фото: штаб правительства Югры

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В ЗОНЕ РОСТА

Отдельным звеном экономики Наталья Комарова выделила сельское хозяйство. Эта отрасль уже перешла в зону роста по всем ключевым показателям, однако нужно еще многое сделать.

- В соответствии с предложениями сельхозпроизводителей введены новые виды государственной поддержки. Среди них – субсидии на создание роботизированных животноводческих комплексов, компенсация части затрат на строительство теплиц круглогодичного использования. Увеличены ставки субсидий за произведенную и реализованную рыбную продукцию глубокой переработки, - подчеркнула губернатор.

Она также дала поручение региональному департаменту промышленности организовать подготовку сельхозпроизводителей Югры к сертификации и внедрению знака об органической продукции. В то же время Фонду поддержки экспорта необходимо будет обеспечить в 2019 году продвижение товаров под брендом «Сделано в Югре» на крупнейших электронных торговых площадках.

ПОМОЩЬ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ

Губернатор обратила внимание югорчан на то, что в этом году состоялось общественное обсуждение задач в области жилищной поддержки молодых семей. Наиболее остро тогда встал вопрос исключения из состава участников госпрограммы семей, члены которых достигли предельного возраста – 36 лет. И в этой ситуации, по словам Натальи Комаровой, очевидных и простых решений, которые удовлетворили бы каждого, выявить не удалось. Однако губернатор предложила такое решение - с 1 июля 2019 года установить правило о том, что программное мероприятие распространяется на те молодые семьи, которые совершили сделки на приобретение жилья, а среди них в первую очередь выделять субсидии тем семьям, в которых членам семьи исполняется 36 лет.

- Кроме того, мероприятие 36+, введенное для поддержки многодетных семей с невысоким доходом, с детьми-инвалидами, семей, где дети остались без родителей, дополнить семьями, пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков, а также в отношении многодетных семей исключить условие отнесения их к семьям с невысоким доходом, - добавила она.

Глава региона поставила задачу обеспечить возможность подачи документов для получения субсидии молодыми семьями через Единый портал госуслуг, без контактов с уполномоченным органом. А также принять исчерпывающие меры, чтобы исключить сбои при реализации программы в выходные и праздничные дни, в том числе в период новогодних каникул.

ГОД ПОСЛЕДНЕГО БАЛКА

Многолетняя, даже многодесятилетняя проблема с балками перешла в разряд почти решенных вопросов. Из более чем 9 тысяч объектов в Югре их осталось порядка 3 тысяч. А до конца года, как заверила Наталья Комарова, по обязательствам, взятым органами местного самоуправления, не должно остаться балков в Сургуте, Нижневартовске, Сургутском, Советском и Березовском районах.

- Для Мегиона, Пыть-Яха, Нягани, Нефтеюганска, Нефтеюганского района 2019 год должен стать годом последнего «балка», - обозначила глава региона.

РОДИТЕЛЯМ ЮГРЫ

Наталья Комарова пообещала, что в 2019 году будет создаваться электронная платформа «Родителям Югры», включающая программы повышения квалификации и переобучения женщин, находящихся в декретном отпуске, с возможностью найти дистанционную работу.

Высокие технологии будут применяться и в более сложных отраслях. Опять же в следующем году должен открыться Центр охраны материнства и детства в Сургуте и лаборатория высоких биомедицинских технологий.

- Последняя возьмет на себя перспективные геномные исследования, в том числе изучение генома жителей арктической и субарктической территорий, выявление взаимосвязи геномных нарушений с риском возникновения различных заболеваний, - пояснила губернатор.

Фото: штаб правительства Югры

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Цифровизация Югры будет происходить во всех сферах жизни, начиная от экономики и сельского хозяйства и заканчивая социальной сферой. Так, в здравоохранении этот процесс уже давно запущен. По мнению Натальи Комаровой каждый югорчанин должен иметь электронный доступ к своей медкарте и рецептам, назначенным врачом.

Для удаленных районов Югры важный момент будет заключаться в том, что будет повышена эффективность маршрутов санитарной авиации. Это позволит сократить время пути с 1,5, 2 часов до 30-40 минут.

Югра один из немногих регионов, где сохранились детские стоматологии, причем непосредственно в школах. В 2018 году было дополнительно приобретено 86 современных стоматологических установок. И, как заверила Наталья Комарова, в 2019 году каждый школьник сможет пройти осмотр, не покидая территории школы.

СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ

Доля югорчан, которые вовлечены в занятия спортом в 2018 году составила 36%. Но задача правительства и всех муниципалитетов Югры – привлечь в спорт в ближайшие пять лет еще более 300 тысяч югорчан.

- Требуется обновление подходов к организации спортивного пространства региона, более тесное сотрудничество со спортивной общественностью, расширение доступных востребованных услуг, в том числе, формирование специальных программ для старшего поколения, - отметила Наталья Комарова.

Она дала поручение департаменту спорта совместно с органами местного самоуправления в 2019 году разработать систему льготных программ для населения во всех государственных и муниципальных учреждениях физической культуры и спорта.

- Рассчитываю, что на эту инициативу откликнется и частный сектор, - прокомментировала она.

ЮГРА МНОГОВЕКОВАЯ

Уже несколько лет усилия правительства региона были сосредоточены на формировании культурных кластеров. Базовые элементы сформированы в Ханты-Мансийске, завершается его выстраивание в Когалыме и заложены основы в Сургуте.

- Вслед за созданием Дворца искусств «Нефтяник», для его развития в следующем году в городе будет создан мультимедийный исторический парк «Россия – моя история». Этот комплекс станет элементом «наследия» 900-летнего юбилея, расширит возможности для популяризации истории, патриотического воспитания югорчан, - сказала глава автономного округа.

Она поручила построить парк так, чтобы жители крупнейшей агломерации Югры и ее гости получили в распоряжение полноценный культурно-рекреационный кластер с акцентом на раннее развитие творческих способностей детей, наращивание возможностей молодежных патриотических организаций.

Кроме того, Наталья Комарова сделала акцент на взаимодействии профильных ведомств с созданным в этом году Фондом сохранения и изучения родных языков для того, чтобы сохранять и популяризовать языки малочисленных коренных народов Севера.

ГОД СЕМЬИ

Наталья Комарова в своем выступлении не единожды назвала Югру семьей. И это точка опоры для каждого человека и региона в целом. Именно поэтому следующий год в Югре Наталья Комарова объявила Годом семьи. Это не единоличное желание главы округа, выбор был сделан с учетом мнения жителей, которые голосовали и высказывали собственные пожелания относительно того, чему будет посвящен следующий год.

- Укрепление семьи, создание условий для достойного уровня и качества жизни югорских семей всегда были и будут приоритетным направлением для региональных властей. Опираясь на мнение большинства югорчан, принявших участие в голосовании по выбору темы следующего года, именно с семьи предлагаю открыть дорогу к тысячелетнему рубежу Югры, - объявила глава автономного округа.

А ЧТО В ИТОГЕ?

Региональные лидеры общественного мнения, управленческие команды, общественность разделяют приоритеты развития, обозначенные губернатором. Во всяком случае после выступления Натальи Комаровой острых вопросов и претензий к ней со стороны депутатов и общественников в зале регионального парламента не возникло. Более того, они назвали доклад губернатора очень правильным, мощным и содержательным, а решение объединить отчет с обращением к жителям общественности показалось им вполне правильным и разумным.

- Вы дали понятные направления развития автономного округа. Дай Бог, чтобы все отчеты у нас были такими же. Этот год был очень удачным, и мы на его протяжении вместе с вами четыре раза увеличивали бюджет автономного округа на 77 миллиардов, что позволило решить очень многие задачи, - поблагодарил Наталью Комарову председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва Борис Хохряков.

Другие депутаты также отметили позитивную динамику деятельности работы правительства округа и как результат повышение качества жизни каждого югорчанина. Они выразили надежду, что темпы, которыми Югра движется к намеченным целям, сохранятся.

Ну а главы муниципальных образований уже взяли себе в работу те задачи, которые поставила перед ними Наталья Комарова.

- Доклад очень мощный, в нем освещены все направления деятельности правительства, и он нацелен на то, чтобы двигаться дальше. Всегда очень важно определить стратегические цели, а уже потом элементы тактики, чтобы нам получить хороший результат. Начали с инвестиционной политики, и я считаю, что это самое главное для региона. Сургут тут не остается в стороне. Важен для города еще и вопрос культуры. Я рад, что культурный кластер будет именно у нас. Город является главным логистическим центром Югры. Представители всех муниципальных образований будут приезжать к нам не только в торговые центры, но и за культурной программой, - прокомментировал Вадим Шувалов, глава Сургута.

Глава Октябрьского района Югры Анна Куташова также отметила главные моменты в отчете-обращении Натальи Комаровой.

- Сегодняшний отчет губернатора Ханты-Мансийского округа, как и всегда, показал самое главное – системную и командную работу всех отраслей и структур нашей Югры, которые позволили на российском уровне занимать и удерживать лидирующие позиции. Для нас, руководителей муниципальных образований – огромная ответственность по решению тех приоритетных задач, которые были сегодня же поставлены в отчете. Для города Нягани и Октябрьского района прозвучала одна из насущных задач, которую мы уже пытаемся реализовать – формирование филиала Центра медицины катастроф. Это решение повлияет и на улучшение здоровья граждан, и на увеличение продолжительности жизни. Второе направление, которое мы сегодня отмечаем, как позитивное – инфраструктурное развитие западных территорий, - сказала она.