На Ямале обсудили риски нарушения электроснабжения в морозы

В холода снабжение ямальцев электричеством должно быть бесперебойным. К такому решению пришла окружная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Руководителям энергоснабжающих организаций рекомендовано тщательно расследовать все случаи отключения электричества, принять меры по недопущению проведения ремонтов в период низких температур.

Главам муниципалитетов предложено провести внеочередные проверки готовности к работе аварийных источников энергоснабжения и передвижных дизель-генераторов.

- Для контроля за бесперебойной работой систем жизнеобеспечения в регионе действует многоуровневая система оперативного взаимодействия: организован круглосуточный мониторинг нештатных ситуаций в работе систем энергоснабжения при участии нашего департамента, Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России, дежурных служб «Тюменьэнерго» и «Ямалкоммунэнерго»», - сказал Директор окружного департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Дмитрий Афанасьев.

По его словам, все нарушения в системах электроснабжения устраняются оперативно. Связаны они, в основном, с особенностями работы генерации в изолированных энергосистемах, работой технологических защит и локальными повреждениями линий электропередач при неблагоприятных погодных условиях.

О причинах и рисках нарушения электроснабжения, а также предпринимаемых мерах по их устранению рассказал исполнительный директор АО «Ямалкоммунэнерго» Максим Пономарев. Он отметил, что основной вектор внимания на сегодняшний день направлен на электроснабжение сёл Газ-Сале (Тазовский район) и Мыс Каменный (Ямальский район): в этих населённых пунктах установлены новые объекты генерации с расширенным составом аварийных защит, что провоцирует чувствительность к различным внешним воздействиям, сообщает правительство ЯНАО.

- Мы должны смотреть на эти проблемы с точки зрения эффективности принимаемых управленческих решений. Главная задача – обеспечить безопасность населения, и в этом вопросе не может быть мелочей. С наступлением зимних холодов этот вопрос становится чрезвычайно важным, - прокомментировал заместитель губернатора Михаил Каган.