Дни Арктики в Москве: Дмитрий Артюхов презентовал экологические тренды Ямала

Глава Ямала Дмитрий Артюхов принял участие в пленарном заседании федерального арктического форума «Дни Арктики в Москве». Главными темами его доклада стали экологические и социально-экономические вопросы регионов Крайнего Севера.

Приветственную телеграмму от Президента России Владимира Путина участникам форума зачитал глава министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

«Сегодня мы укрепляем свое присутствие в Арктике – реализуем научно-исследовательские инициативы, масштабные программы по её хозяйственному и экономическому освоению. При этом хорошо понимаем, насколько важно обеспечить сохранность окружающей среды, сберечь природное многообразие полярных и приполярных территорий», - отметил глава государства в своём обращении.

Созидая, сохраняй!

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в докладе затронул все аспекты социально-экономического развития Ямала, а также отдельно остановился на сфере экологии.

- Благодаря масштабным проектам, которые реализуются и реализованы на Ямале, более 55 регионов страны получили крупные промышленные заказы, были созданы десятки тысяч новых рабочих мест. При этом ключевыми принципами работы, которые мы требуем от всех компаний, остались – сохранение природы, социальная ответственность и сохранение вековых традиций коренных малочисленных народов Севера, - подчеркнул руководитель арктического региона.

Поддержал эту мысль министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, отметив, что при освоении Арктической зоны страны первостепенной задачей я считаю сохранение уникальной экологической системы.

Фото: правительство ЯНАО

К решению экологических вопросов на Ямале активно подключаются волонтёры. Так в многолетней экологической экспедиции на острове Белый в Карском море участвовали добровольцы из 18 регионов России из 7 зарубежных стран. В итоге было собрано более 1200 тонн металлолома. В июле 2017 года экологический десант продолжил работу на арктическом острове Вилькицкого.

Волонтеров тянет в Арктику

В 2019 году в зоне Харасавэйской нефтегазовой-экспедиции параллельно будут проходить экологическая уборка территории и освоение месторождения. По предварительным данным, здесь нужно очистить десятки гектаров арктической земли, утилизировать порядка 20 тысяч тонн различного вида мусора.

Главными темами его доклада стали экологические и социально-экономические вопросы Фото: правительство ЯНАО

Научная точка зрения

Также глава Ямала рассказал участникам форума о научных и экологических проектах, реализуемых на территории региона. В рамках специализированных программ изучаются актуальные направления – от мониторинга экосистем до сейсмических процессов, в частности, образования ямальских воронок.

Одним из важных примеров сотрудничества власти, науки и бизнеса в округе является рыбоводный завод на реке Собь – центральное звено окружной программы по восстановлению популяций ценных видов рыб. Строительство предприятия велось благодаря совместному финансированию правительства Ямало-Ненецкого автономного округа и ТЭК. Начиная с 2016 года, в водоёмы региона было выпущено более 60-ти миллионов штук молоди сиговых видов рыб – муксуна, чира и пеляди.

Сохраняя традиции тундровиков

Другой важной темой федерального форума стал вопрос сохранения самобытного уклада жизни коренных северян. В этом направлении Ямал достиг значительных результатов. По данным «Единой информационной системы по моделированию и прогнозированию социально-экономического развития КМНС» - ЕИС Ямал - из 540 тысячного населения округа 48 тысяч – представители КМНС: ненцы, ханты, селькупы. Причём 19 тысяч тундровиков ведут кочевой образ жизни. Численность коренных жителей тундры стабильно растет.

«Это показательный пример в мировой практике – на Ямале нам удалось найти эту тонкую грань, когда традиционное хозяйствование сочетается с активной добычей крупных производств», - сказал Дмитрий Артюхов.