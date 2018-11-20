2018-11-20T14:14:20+03:00
Происшествия

На Ямале нарушили закон, формируя «комфортную городскую среду»

Прокуратура возбудила 31 административное дело
Анна Полякова
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На Ямале нарушили закон, формируя "комфортную городскую среду" Фото: правительство ЯНАОНа Ямале нарушили закон, формируя "комфортную городскую среду" Фото: правительство ЯНАО
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На Ямале на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году из окружного бюджета выделено 2,53 млрд. рублей. Между тем, в муниципальных образованиях Новый Уренгой, Ноябрьск, Губкинский, Надымский и Пуровский районы прокурорами выявлены факты неисполнения муниципальных контрактов.

Несмотря на окончание сроков выполнения работ, детские площадки в указанных муниципальных образованиях до настоящего времени не установлены, работы по благоустройству территорий не завершены.

Должностные лица органов местного самоуправления городов Муравленко, Ноябрьск, Салехард, Пуровского района допустили факты искусственного дробления предмета закупок и незаконного заключения контрактов с единственными поставщиками.

В Лабытнанги при проведении аукциона на выполнение работ по устройству сквера по ул.Первомайская преднамеренно было ограничено число участников аукциона. Нарушая закон, работы финансировались авансом. Аналогичный факт выявлен при исполнении контракта на выполнение работ по устройству площадки на пересечении улиц Дзержинского и Студенческая.

Нарушение порядка оплаты выполненных работ допущено органами местного самоуправления г.Салехарда. Речь идет о прядке оплаты работы и сокращении круга участников закупки.

В Лабытнанги и Салехарде обустройство площадок, в которых осуществлено в 2017 году в пилотном режиме, договоры на содержание объектов не заключаются, соответствие данных объектов требованиям технических регламентов в период их эксплуатации не контролируется, что приводит к невозможности надлежащего использования в зимнее время года, а также представляет угрозу жизни и здоровью лиц, в том числе несовершеннолетним.

В итоге прокуроры выявили 124 нарушения, внесено 40 представлений, в отношении должностных и юридических лиц возбуждено 31 дело об административном правонарушении в сфере законодательства о контрактной системе. Проведение таких проверок продолжено, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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