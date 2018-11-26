Артюхов рассказал Госсовету о ямальских достижениях в сфере экологии

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в расширенном заседании президиума Госсовета под председательством Президента России Владимира Путина.

Во время неформального диалога главы государства с руководителями субъектов РФ и вице-премьерами обсуждались задачи, стоящие перед регионами и определённые в Указе Президента о национальных целях и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года.

- Нам среднее по больнице не нужно, нам нужны конкретные результаты, так, чтобы люди их увидели, - сказал Президент РФ Владимир Путин.

Участники заседания распределились на семь рабочих групп (семь круглых столов), которые обсуждали, например, демографию, здравоохранение, науку, образование, жилье. В разговоре на тему экологической безопасности и новых, перспективных проектов принял участие глава арктического региона Дмитрий Артюхов.

- На Ямале есть ряд конкретных положительных примеров и достижений в сфере экологии. Один из них, то, что традиционное хозяйствование коренных малочисленных народов Севера успешно сочетается с работой крупных производств. Добыча газа и нефти происходит, не нарушая уклада жизни кочевников: ненцев и ханты, - отметил Дмитрий Артюхов.

Кроме того, губернатор ЯНАО рассказал участникам встречи о крупных волонтерских проектах региона: очистке арктических островов Белый и Вилькицкого, а также предстоящей уборке в районе поселка Харасавэй.

Как подчеркнул Дмитрий Артюхов, Север требует серьезного подхода. Для проработки и реализации собственных экологических проектов привлекают не только российских, но и зарубежных научных специалистов. При этом ведется активное сотрудничаем с представителями бизнеса.

Рыбоводный завод в ямальском поселке – Харп, пример того, как предприниматели идут навстречу научному сообществу и вместе с ним работают над сохранением экологического баланса в Арктике, сообщает правительство ЯНАО.