«Мамин день на Ямале» отметят во всех уголках региона

На Ямале во всех муниципалитетах в честь Дня матери, который в этом году отмечается 25 ноября, пройдут торжества.

В этом году департаментом соцзащиты населения округа инициировано проведение «Маминого дня на Ямале». В городах и посёлках в период с 23 по 25 ноября пройдут концертные праздничные программы. В Салехарде, Лабытнанги, Ноябрьске, Муравленко, Губкинском, Надымском, Пуровском, Приуральском, Ямальском и Тазовском районах пройдут «круглые столы» на тему «Диалог с семьёй», сообщает праивтельство ЯНАО.

25 ноября почти во всех муниципалитетах региона состоится информационно-демонстрационный квест «Путешествие к МАМЕ». На интерактивных площадках специалисты расскажут о предоставляемых семьям услугах. Участники смогут посетить практические занятия, тренинги, мастер-классы, тематические флешмобы, всё это даст возможность познакомиться с некоторыми из услуг в игровой форме.

Кроме того, во всех муниципалитетах традиционно пройдут и другие мероприятия. К примеру, познавательно-интерактивные программы «Школа Ёроко», «Хозяйка чума» в Салехарде, «Тепло сердец для наших мам» - в Ноябрьске, «Ты одна такая, любимая, родная», «Поздравляю мамочку мою!» - в Новом Уренгое, «Мамочке любимой» - в Ямальском районе.

Пятнадцати многодетным мамам будет вручена медаль «Материнская слава Ямала». Почётную грамоту губернатора округа получат четыре женщины, благодарность главы региона – девять.

Фото: правительство ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в преддверии праздника поздравил ямальских женщин с праздником.

«Нет в мире слова дороже, нет человека роднее и ближе. Мама – воплощение добра, мудрости и милосердия, источник любви, вдохновения и радости, свет надежды, веры и душевной гармонии. Спасибо вам за чуткие сердца, огромное терпение, заботу, поддержку и умение прощать! С вами мы становимся сильнее и лучше, добиваемся успехов, стремимся к новым достижениям и рубежам. Наш долг – сохранить нравственные идеалы материнства и детства, крепкой и счастливой семьи, здорового и полноценного общества», - говорится в поздравлении. Дмитрий Артюхов пожелал всем мамам северного края здоровья, счастья, благополучия, душевных сил и оптимизма.