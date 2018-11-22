Ксения Безуглова и Дмитрий Губерниев рассказали ямальским волонтерам, как менять мир к лучшему

150 активистов принимают участие в форуме добровольцев Ямала, который проходит сейчас в артическом регионе. Главными экспертами выступили два посла Года добровольца в России Ксения Безуглова и Дмитрий Губерниев. Ямальским волонтёрам рассказали об основных направлениях развития добровольчества.

Приветствие волонтёрам направил губернатор арктического региона Дмитрий Артюхов. Он отметил, что бескорыстный труд добровольцев – это серьёзный вклад в развитие как региона, так и страны в целом.

«Уверен, совсем скоро добровольчество станет неотъемлемой частью жизни нашего общества», - отмечено в обращении.

Обращаясь к ямальцам, обладательница титула «Мисс мира-2013» среди девушек на инвалидных колясках Ксения Безуглова сказала: «Сегодня волонтёры – это больше, чем значение человека, который делает что-то для других, это люди, которые меняют мир к лучшему».

Она рассказала о своём опыте реализации самых разных проектов за 10-летний период нахождения в инвалидном кресле.

Известный телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, в свою очередь, отметил, что волонтёры очень сильно подталкивают власть, обозначают болевые точки и вместе они продолжают строить гражданское общество.

Напомним, на Ямале сегодня действует более 170 добровольческих объединений, в которых числится порядка пяти тысяч человек. При этом количество неравнодушных ямальцев, готовых оказывать помощь в различных направлениях волонтёрства, увеличивается. В округе активно работают волонтёры-медики, волонтёры Победы, волонтёры ЧС, киберволонтёры, волонтёры культурной, спортивной, экологической и социальной сфер.

Специалисты подчёркивают, что форум добровольцев Ямала стал уникальной площадкой для обмена опытом, налаживания новых контактов и получения новых знаний. Сегодня участников ждут 10 добровольческих акций, стратегическая сессия «Социальный капитал» с участием федеральных экспертов, а также несколько образовательных площадок и панельная сессия, где будут обсуждаться итоги Года добровольца и перспективы волонтёрства.