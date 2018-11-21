2018-11-21T09:47:39+03:00
Общество

Ямальский опыт по защите прав коренных жителей возьмут на вооружение другие регионы

Свои предложения Ямал озвучил на заседании Совфеда
Анна Полякова
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Ямальский опыт по защите прав коренных жителей возьмут на вооружение другие регионы Фото: правительство ЯНАОЯмальский опыт по защите прав коренных жителей возьмут на вооружение другие регионы Фото: правительство ЯНАО
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Ямальская делегация представила в Совете Федерации предложения о совершенствовании федерального законодательства по защите прав КМНС.

Вице-губернатор региона Ирина Соколова отметила в своем выступлении 20 ноября, что в округе создана и постоянно совершенствуется масштабная нормативно-правовая база, ориентированная на сохранение традиционного образа жизни КМНС.

- Ямал стал единственным субъектом России, где запущено обсуждение «Народной программы коренных малочисленных народов Севера». Предложения, поступившие от жителей, вошли в комплексную программу «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в ЯНАО на 2018-2020 годы». Программа наполнена конкретными мероприятиями, ориентированными на повышение качества жизни КМНС, - сообщила Ирина Соколова.

Одним из достижений программы вице-губернатор назвала решение вопроса обеспечения жильём социально незащищённых представителей северных этносов – пенсионеров, инвалидов, ветеранов округа из числа КМНС, которые всю свою жизнь вели традиционный образ жизни. С этого года в трёх районах округа – Ямальском, Пуровском и Тазовском начато формирование специализированного жилищного фонда для этих категорий граждан.

Однако есть ряд вопросов, связанных с обеспечением прав КМНС, решение которых зависит от федеральных органов власти.

- В отношении КМНС не ведётся статистическое наблюдение. Не определён механизм документальной принадлежности граждан к малочисленным народам. Отсутствует документальное подтверждение ведения кочевого или полукочевого образа жизни. На региональном уровне мы эти вопросы решаем с помощью «Единой информационной системы по моделированию и прогнозированию социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера» - ЕИС «Ямал», - сообщил директор государственно-правового департамента автономного округа Дмитрий Погорелый.

Система содержит реестры семей, общин коренных народов, факторий, священных мест и мест захоронений, модуль по учёту оленей, в том числе частных оленеводческих хозяйств.

Участники совещания пришли к мнению, что опыт работы правительства автономного округа по защите прав коренных жителей будет полезен другим регионам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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