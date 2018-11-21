2018-11-21T09:47:39+03:00
Общество

Ямальский опыт по защите прав коренных жителей возьмут на вооружение другие регионы

Свои предложения Ямал озвучил на заседании Совфеда
Анна Полякова
Поделиться:
Ямальский опыт по защите прав коренных жителей возьмут на вооружение другие регионы Фото: правительство ЯНАОЯмальский опыт по защите прав коренных жителей возьмут на вооружение другие регионы Фото: правительство ЯНАО
Изменить размер текста:

Ямальская делегация представила в Совете Федерации предложения о совершенствовании федерального законодательства по защите прав КМНС.

Вице-губернатор региона Ирина Соколова отметила в своем выступлении 20 ноября, что в округе создана и постоянно совершенствуется масштабная нормативно-правовая база, ориентированная на сохранение традиционного образа жизни КМНС.

- Ямал стал единственным субъектом России, где запущено обсуждение «Народной программы коренных малочисленных народов Севера». Предложения, поступившие от жителей, вошли в комплексную программу «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в ЯНАО на 2018-2020 годы». Программа наполнена конкретными мероприятиями, ориентированными на повышение качества жизни КМНС, - сообщила Ирина Соколова.

Одним из достижений программы вице-губернатор назвала решение вопроса обеспечения жильём социально незащищённых представителей северных этносов – пенсионеров, инвалидов, ветеранов округа из числа КМНС, которые всю свою жизнь вели традиционный образ жизни. С этого года в трёх районах округа – Ямальском, Пуровском и Тазовском начато формирование специализированного жилищного фонда для этих категорий граждан.

Однако есть ряд вопросов, связанных с обеспечением прав КМНС, решение которых зависит от федеральных органов власти.

- В отношении КМНС не ведётся статистическое наблюдение. Не определён механизм документальной принадлежности граждан к малочисленным народам. Отсутствует документальное подтверждение ведения кочевого или полукочевого образа жизни. На региональном уровне мы эти вопросы решаем с помощью «Единой информационной системы по моделированию и прогнозированию социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера» - ЕИС «Ямал», - сообщил директор государственно-правового департамента автономного округа Дмитрий Погорелый.

Система содержит реестры семей, общин коренных народов, факторий, священных мест и мест захоронений, модуль по учёту оленей, в том числе частных оленеводческих хозяйств.

Участники совещания пришли к мнению, что опыт работы правительства автономного округа по защите прав коренных жителей будет полезен другим регионам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На Ямале более 8 тысяч тундровиков получат прививку от сибирской язвы
Ямальская биатлонистка завоевала бронзу чемпионата России
В Новом Уренгое ищут мошенника, под чужим именем выпрашивающего деньги в соцсети
В Салехарде ищут виновных в предоставлении новоселам квартир в доме без воды
Жительницу Красноселькупа осудили за продажу пива подросткам
В Губкинском хотят увеличить темпы возведения жилья
На Ямале задержали интернет-мошенник, обманувшего троих человек
На Ямале родители выпускников попробуют сдать ЕГЭ
На переселение ямальцев в Тюмень в 2019 году потратят миллиард рублей
Ямалец, рассчитывая на компенсацию за лекарства, отдал аферистам почти 2 миллиона
В Пуровском районе до середины марта проверят газовое оборудование во всех домах
В Ноябрьске началось третье слушание по делу о трагедии на карьере «Миллионник»
В Салехарде появится центр по хранению и распределению рыбы
В ДТП в Пуровском районе иномарка снесла дорожное ограждение
На Ямале все зимники пропускают автомобили до 30 тонн
Погода на Ямале 25 февраля: потеплеет, пройдут снегопады
В Надыме покупатель остался без летней резины и без денег
На Ямале за сутки произошло сразу семь пожаров
В Надыме пожарные спасли четырёх человек из горящей квартиры
Погода на Ямале 24 февраля: местами пройдёт небольшой снег
На участке автодороги «Салехард – Лабытнанги» запустили систему освещения
Губернатор Дмитрий Артюхов поздравил земляков с Днём защитника Отечества
Мэр Салехарда поздравил земляков с Днём защитника Отечества
Погода на Ямале 23 февраля: местами пройдёт небольшой снег
Губернатор Ямала провёл заседание комиссии по борьбе с коррупцией
На Ямале приговорили ямальцев, совершивших групповое убийство
На зимнике «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» увеличен тоннаж
В Новом Уренгое предприятие держало 94 работника без зарплаты
Глава Муравленко рассказал в Заксобрании, как город становится комфортнее