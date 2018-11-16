Строительный бюджет Ямала в 2019 году увеличится почти в два раза

2018 год начинался со строительным бюджетом 11 млрд рублей, в проект закона на 2019 год заложена сумма 21,5 млрд рублей. Об этом сообщил директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО, главный архитектор округа Юрий Теряев на брифинге с журналистами.

Увеличенный бюджет почти в два раза будет направлен на строительство социально значимых объектов, в том числе в рамках Адресной инвестиционной программы ЯНАО. Основной упор будет сделан на возведение школ и детсадов. Всего в рамках АИП округ планирует строить и проектировать 146 объектов, из них 18 будут введены в 2019 году.

Фото: правительство ЯНАО

Также на Ямале построят 12 садиков до 2020 года и семь школ до 2024 года с использованием механизмов муниципально-частного партнёрства и концессионных соглашений.

В следующем году продолжится поддержка местных жителей в решении «квартирного вопроса», на эти цели выделено 8 720 млн рублей, из них 24 млн рублей составили федеральные средства, остальное – окружной бюджет. Жилищные условия смогут улучшить 3 370 семей.

- Мы будем наращивать темпы по строительству жилья и социальных объектов, налаживать и совершенствовать механизмы работы в сфере жилищной политики, направленные на поддержку ямальских граждан в части улучшения жилищных условий, переселения из аварийного жилья и расселения так называемых балков. На последнее направление предусмотрено 180 млн рублей для расселения 60 строений, - сообщил Юрий Теряев.

Ямальские власти планируют переселить из аварийных домов в новые квартиры 1 512 семей. В 2019 году в округе ликвидируют 52,8 тыс. м2 аварийного жилья, на эти цели запланировано 5 млрд рублей из окружного бюджета. Кроме того, Ямал получит дополнительные средства для решения вопросов переселения граждан из аварийных домов от ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ».

Государственная корпорация со следующего года стартует с национальным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», согласно которому округу в период 2019-2024 годов планируется выделить 3,28 млрд рублей, сообщает праивтельство ЯНАО.