2018-11-03T09:15:02+03:00
Общество

От митинга до флешмоба: в Югре в честь Дня народного единства проведут 192 праздничных мероприятия

В мероприятиях смогут принять участие все жители региона
Лидия Шумкова
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Югорчане отметят День народного единства масштабно. Фото с сайта admmegion.ruЮгорчане отметят День народного единства масштабно. Фото с сайта admmegion.ru
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В это воскресенье страна празднует большой праздник - День народного единства. Как известно, он установлен в честь важного события в истории России — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери. В то Смутное время народные ополченцы под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского продемонстрировали образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.

В Югре к 4 ноября подготовились масштабно - во всех 22 муниципальных образованиях пройдет почти две сотни различных культурно-массовых мероприятий, посвященных всероссийскому празднику. В программу включены и четыре крупных мероприятия - акция «Ночь музеев», квест «История России. Знать и помнить!», выставка «Земляки» и праздничный флешмоб «Россия объединяет».

Так, квест «История России. Знать и помнить!» посвящен истории возникновения праздника. Участникам раздадут основное задание и перечень точек с подсказками, которые можно будет получить за правильные ответы на вопросы, связанные с историей возникновения Дня народного единства. По задумке организаторов, квест поможет в изучении истории государственного праздника, расширении кругозора, эрудиции, формировании личной и коллективной ответственности, уважения к культурным традициям.

В то же время на базе учреждений культуры откроются выставки под общим названием «Земляки». Они посвящены жителям Югры - известным общественным, культурным, научным деятелям. Эти люди не ограничены какой-либо национальностью или вероисповеданием, но все они внесли серьезный вклад в создание комфортной и счастливой жизни не только югорчан, но и всех россиян.

Флешмоб «Россия объединяет» станет прекрасным зрелищным мероприятием, которое сможет затронуть струны каждой души. Участники флешмоба получат воздушные шары цветов флага России и каждый напишет маркером на своем шарике, будь он белым, синим или красным, одну надпись - «Россия объединяет». Затем шары закрепят в одну единую связку на баннере с надписью «Россия объединяет». В конце связку шаров запустят в небо.

Ну а всем уже известная «Ночь искусств» - это творческие встречи с людьми искусства, экскурсии по выставкам, конкурсы, мастер-классы, просмотры кинофильмов, мультфильмов и многое-многое другое. К мероприятию присоединятся учреждения культуры автономного округа - музеи, библиотеки, театры, кинопрокатные организации, культурно-досуговые учреждения.

Кроме того, традиционно во всех муниципалитетах состоятся праздничные митинги, торжественные концерты, фестивали национального творчества, спортивные мероприятия. А для школьников и дошколят в образовательных организациях пройдут классные часы и открытые уроки, в библиотеках - тематические выставки и экспозиции, в спортивных центрах - соревнования и турниры, посвященные празднику. Многие мероприятия будут посвящены теме межнационального и межрелигиозного мира и согласия, единства народов страны.

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